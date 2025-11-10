Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Гран-прі Сан-Паулу: упевнена перемога Норріса і неймовірний прорив Ферстаппена

Етап Формули-1 у Бразилії сміливо можна назвати етапом Ландо Норріса: він здобув перемогу у кваліфікації, спринті й зафіксував домінацію в головних перегонах. Рівних йому тут не було! Ба більше, відрив від найближчого пілота в головній гонці склав 10 секунд.

Варто сказати і про Макса Ферстаппена, якого, попри фініш на третій позиції, назвали пілотом дня. Зате у «Феррарі» все стабільно: перегони в Бразилії можна записати у скарбничку змарнованих або навіть провальних. Про все це — у підсумках Гран-прі Сан-Паулу.

Гран-прі Сан-Паулу: упевнена перемога Норріса і неймовірний прорив Ферстаппена
Формула-1, Гран-прі Бразилії
Фото: EPA/UPG

Тріумф Норріса

Ландо Норрісу в Сан-Паулу вдавалося абсолютно все. Він стартував з поул-позиції й контролював гонку від початку й до кінця. Не підвели і партнери: завдяки грамотній стратегії команди Норріс здобув перемогу в цих перегонах.

Другим фінішував пілот «Мерседеса» Андреа Кімі Антонеллі, для якого цей подіум став другим у кар’єрі після Гран-прі Канади й найкращим результатом у Формулі-1 загалом. Відрив Норріса від Антонеллі сягнув цілих 10 секунд!

Ландо Норріс лідирує на перегонах
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс лідирує на перегонах

Свою перемогу Ландо прокоментував доволі стримано, зазначивши, що немає меж досконалості.

«Це була чудова гонка. Дуже приємно перемогти тут, у Бразилії. Це чудова траса з приголомшливими вболівальниками. Ця гонка була присвячена одному з моїх наставників — Жилю, і я сподіваюся, він дуже пишався би мною. Це була чудова перемога, але, чесно кажучи, судячи з того, як швидко сьогодні їхали суперники, зрозуміло, що нам ще є над чим працювати. Я повернуся, побачуся з командою, привітаю їх і подивлюся, що ми можемо зробити краще. Заглядаючи вперед, я продовжу концентруватися на собі, не звертати уваги на шум і боротися», — сказав Норріс після перемоги.

Ландо Норріс після перемоги
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс після перемоги

Варто зазначити, що ця перемога наблизила Норріса впритул до звитяги в особистому заліку цього сезону. Його відрив від Піастрі сягає 24 очок, тоді як за перемогу в гонці дають 25. До завершення сезону залишаються три гонки, тож Норріс почувається вкрай комфортно й уже відчуває запах перемоги.

Особистий залік пілотів після Гран-прі Сан-Паулу (п’ятірка кращих):

  1. Ландо Норріс («Макларен») — 390 очок;
  2. Оскар Піастрі («Макларен») — 366;
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 341;
  4. Джордж Расселл («Мерседес») — 276;
  5. Шарль Леклер («Феррарі») — 214.

Пілот дня

Попри успіх Ландо Норріса, саме Макса Ферстаппена називають пілотом дня Гран-прі Бразилії. І з цим важко сперечатися. Через зміну силової установки нідерландець розпочинав гонку з піт-лейну, посівши лише 16-те місце у кваліфікації. У головній гонці Макс стикнувся з проколом на сьомому колі, утім навіть це не завадило йому зробити щось неймовірне — фінішувати третім.

Макс Ферстаппен під час перегонів
Фото: EPA/UPG
Макс Ферстаппен під час перегонів

Навіть попри такий камбек, після гонки Ферстаппен фактично списав себе з боротьби за головну корону сезону.

«Звісно, мені довелося обігнати деякі машини після старту з піт-лейну. Думаю, наш темп був досить сильним на всіх відрізках. Іноді важко все зрозуміти з огляду на трафік та інші обставини, але бути на подіумі з піт-лейну… Я зовсім цього не очікував, ще й з проколом на початку гонки. Ось чому нам довелося знову їхати в бокси. Це неймовірний результат для нас, тому я дуже ним задоволений і просто дуже пишаюся всіма в команді. Кваліфікаційний день був для нас дуже важким, але ми ніколи не здаємося. 

Ми завжди намагаємося вдосконалюватися та знайти більше часу на колі, і, на щастя, у гонці ми знову це зробили. Я думаю, що це забагато очок, щоб мати реальний шанс на чемпіонство. Звичайно, якщо подивитися на весь сезон, ми віддали забагато очок від початку до середини сезону», — сказав Ферстаппен після гонки.

Ландо Норріс (перший болід ліворуч) мчить до фінішу
Фото: EPA/UPG
Ландо Норріс (перший болід ліворуч) мчить до фінішу

За три етапи до фінішу сезону Ферстаппен відстав від Норріса вже на 49 очок. Існує ймовірність, що вже після Гран-прі Лас-Вегаса нідерландець достроково завершить боротьбу за титул. У наступних перегонах йому необхідно, щоб у Норріса й Піастрі були серйозні проблеми — бажано зі сходженням з дистанції. Інакше про п’яту корону поспіль можна забути.

Провал «Феррарі»

А для «Феррарі» ця гонка стала справжнім випробуванням, своєрідним чорним днем у їхній історії. Спочатку на шостому колі Оскар Піастрі спричинив зіткнення Антонеллі з пілотом скудерії Шарлем Леклером. Той ушкодив колесо й не зміг продовжити перегони. Потім у гру вступив Льюїс Гемілтон, справи якого були не кращими: він пошкодив болід унаслідок зіткнення з Карлосом Сайнсом («Вільямс»), після цього припустився помилки під час спроби обгону Франко Колапінто і зламав переднє антикрило. За цей маневр він отримав +5 секунд штрафу.

Леклер під час Гран-прі Бразилії
Фото: EPA/UPG
Леклер під час Гран-прі Бразилії

У підсумку Гемілтон провів решту гонки позаду пелотону, зійшовши на 42-му колі.

Наступний етап Формули-1 пройде в Лас-Вегасі з 20 по 22 листопада.

Діана Звягінцева
﻿
