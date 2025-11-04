Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Гутцайт: «Я буду дуже радий, якщо у нас буде медаль на зимовій Олімпіаді-2026»

Він зауважив, що медаль може принести збірна України з лижного фристайлу.

Гутцайт: «Я буду дуже радий, якщо у нас буде медаль на зимовій Олімпіаді-2026»
Вадим Гутцайт
Фото: Зоряна Стельмах

Президент НОК України Вадим Гутцайт розповів, скільки медалей українська збірна може здобути на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Він сказав про це в інтерв’ю для LB.ua.

«Сказати, що ми очікуємо багато медалей зимової Олімпіади — це збрехати. Скажу, що зимові види спорту в Україні зараз розвиваються на високому рівні — збрешу. Ніде тренуватися дітям… У таких умовах складно говорити про розвиток. Я буду дуже радий, якщо вона (медаль, LB.ua) буде, хоча, очевидно, цього мало. Але й обіцяти те, що зробити нереально, не треба. Зараз наші спортсмени вибороли вже 18 ліцензій, і сподіваюся, що їх буде більше, щоб на Олімпіаді в Італії ми вкотре показали всьому світові, що Україна жива, що вона продовжує боротьбу й обов’язково переможе», – зауважив Гутцайт.

За словами президента НОК України, для розвитку зимових видів спорту необхідна інфраструктура, яку неможливо зараз побудувати.

«Щоб це зробити, потрібна зимова інфраструктура, якої майже немає. Наші атлети із зимових видів спорту готуються до змагань здебільшого за кордоном. Для розвитку потрібна конкуренція всередині країни, щоб діти мали куди прийти. А прийти зараз, на жаль, нікуди», – пояснив він.

Водночас Гутцайт наголосив, що покладає надії на кожного спортсмена, зокрема – на команду лижних фристайлістів.

«У нас є класна молодь. Зокрема, команда з фристайлу була другою на Чемпіонаті світу. Є круті фристайлісти — і хлопці, і дівчата. Дуже дякую їхньому тренеру Енверу Аблаєву. Він приклад того, як потрібно працювати й постійно здобувати результат. Разом з командою, з Максимом Нескромним виховав уже плеяду атлетів, конкурентних у світі. Перемога, як і поразка, — це комплекс. Усі докладаються до того чи іншого результату. Якщо програв спортсмен, то винен не лише тренер. І навпаки. Варто постійно аналізувати свою роботу й удосконалюватися. Сподіваюся, наші атлети на зимовій Олімпіаді нас порадують», – підсумував президент НОК України.

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні збірна України здобула одну медаль – срібну нагороду виборов лижний фристайліст Олександр Абраменко.

Один з лідерів збірної України з лижного фристайлу Дмитро Котовський у розмові з LB.ua наголосив на тому, що зробить усе можливе, щоб досягнути на Олімпіаді-2026 року в Італії найвищого результату. 
