Гутцайт про Магучіх: «Вона не завжди може бути на вершині, і це абсолютно нормально, вона ж не робот»

Ярослава Магучіх здобула бронзову нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо.

Гутцайт про Магучіх: «Вона не завжди може бути на вершині, і це абсолютно нормально, вона ж не робот»
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

Президент НОК України Вадим Гутцайт відповів на критику Ярослави Магучіх стосовно її результатів після Олімпійських ігор у Парижі.

Він зробив це в інтерв’ю для LB.ua.

«На останньому Чемпіонаті світу з легкої атлетики ми здобули одну бронзову медаль, але були поруч з п’єдесталом у багатьох дисциплінах. Я дякую Ярославі Магучіх, нашій уславленій чемпіонці, яка відстоює честь України на змаганнях і веде активну громадську діяльність на підтримку нашої держави у світі. Вона на Чемпіонаті світу стала третьою. Ми бачимо, що вона не завжди може бути на вершині, і це абсолютно нормально, вона ж не робот», – зауважив президент НОК.

Вадим Гутцайт пояснив, що на результати спортсмена впливає багато чинників. Головне, щоб Ярослава якісно підготувалася до Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі

«З дивана легко критикувати. Магучіх — найкраща у своїй справі у світі, і це факт. Перемагає, допомагає й прославляє! Психологічний тиск, травми — це чинники, які безумовно впливають на стан будь-якого спортсмена, але навіть попри це вона продемонструвала гарний результат на чемпіонаті світу. Нам головне, щоб вона спокійно підготувалася до Олімпійських ігор. Звісно, приємно, коли наш спортсмен завжди перемагає, але так не буває», – підсумував він.

Нагадаємо, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула єдину нагороду для України на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо, Японія – бронзову медаль.
﻿
