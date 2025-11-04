Головне за вівторок, 4 листопада: понад 140 боєзіткнень, Зеленський на Донеччині

Бойові дії на Донеччині, 144 бойових зіткнень, ворожі обстріли, закон про поліпшення якості інтернету. Яким запам’ятається 1350-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов”, який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку. Про це глава країни розповів у Telegram 4 листопада.

Згодом в Офісі президента повідомили, що він відвідав також пункт управління бригади НБУ "Рубіж". Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на Добропільському напрямку.

Згодом президент повідомив, що відвідав і захисників Покровська.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 листопада відбулося 144 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 листопада – в новині.

На Харківщині росіяни вбили дронами двох цивільних з собакою, які рухалися дорогою під білим прапором.

Про це повідомила 77-ма окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України.

Воєнний злочин росіяни скоїли 3 листопада у населеному пункті Кругляківка.

За наявними даними, ворог сам відзняв цю атаку з метою подальшого поширення кадрів у пропагандистських матеріалах та фальшивого звинувачення Збройних Сил України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України)

Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій. Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення.

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету — це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Окремо вдосконалено механізм національного роумінгу — у разі надзвичайних ситуацій мережі зможуть підстраховувати одна одну, щоб люди залишалися на зв’язку навіть під час кризових подій чи можливих блекаутів.

Що зміниться – в новині.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт висловився стосовно слів гімнаста Іллі Ковтуна про брак підтримки збоку українців.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Останній великий приклад (зміни спортивного громадянства, – LB.ua) — це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз — ні. Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово.

Єврокомісія заявила, що розширення ЄС до 2030 року є реалістичною метою, і високо оцінила прогрес України, Молдови, Албанії та Чорногорії у впровадженні необхідних реформ, пише Reuters.

«Розширення Союзу відповідає нашим інтересам. Вступ до ЄС — це справедливий, складний і заснований на заслугах процес. Але тепер приєднання нових країн до 2030 року — цілком реалістичне», — заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас, представляючи щорічний звіт Єврокомісії щодо країн-кандидатів.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала Чорногорію найбільш підготовленою до членства, а Албанію — прикладом безпрецедентного прогресу. Вона також відзначила швидкі темпи реформ у Молдові, яка «рухається вперед попри зовнішній тиск», і в Україні, що продовжує реформи під час війни.

Більше інформації – в новині.

Тримаймося!