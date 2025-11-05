Партизани "АТЕШ" розвідали завод у російському місті Орел, де виготовляють сталь для ракет "Калібр"

Активісти руху "АТЕШ" разом із представниками Таємної Організації Українців розвідали внутрішньої діяльність одного з металургійних підприємств у місті Орел, яке входить до структури виробничого комплексу ПАТ "Северсталь".

Про це "АТЕШ" розповідає у Телеграм.

За інформацією партизанського руху, завод випускає броньові та суднобудівні матеріали, що використовуються для виробництва зенітно-ракетних систем, реактивних систем залпового вогню, бронеавтомобілів, військових суден та ракет.

Вироблені "Сєвєрсталлю" матеріали використовуються для виробництва ракет "Калібр", бронетранспортерів БТР-82 та платформи "Бумеранг", бронеавтомобілів "Тигр", "Вовк", "Ведмідь", "Тайфун", "Дозор". Зенітних комплексів "Панцир-С1", "Тор-М2", С-300В/ВМ, корпусів підводних човнів та фрегатів на заводах "Севмаш", "Янтар", "Адміралтейські верфі" — носіїв ракет "Калібр".

"Завод в Орлі відіграє стратегічну роль у забезпеченні військової промисловості РФ. Його знищення є критично важливим", — наголошують в "АТЕШ".

Усі зібрані розвідувальні дані передали Силам оборони України для планування ударів по об'єктах ВПК ворога.