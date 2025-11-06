ПАР розслідує вербування своїх громадян на війну між РФ та Україною під виглядом вигідних трудових контрактів

17 громадян ПАР звернулись до влади своєї країни по допомогу. Президентська адміністрація не зазначає, на чиєму боці воювали південноафриканці. Втім відомо, що у серпні уряд країни попередив молодь бути обережною через фейкові пропозиції роботи в Росії, які поширювалися у соцмережах.

Уряд Південно-Африканської Республіки заявив у четвер, що проведе розслідування щодо 17 своїх громадян, які приєдналися до найманських формувань у війні між Росією та Україною після того, як чоловіки подали сигнали про допомогу, щоб повернутися додому, пише Reuters.

За словами президентської адміністрації, чоловіків віком від 20 до 39 років заманили під приводом вигідних трудових контрактів, і тепер вони опинилися у пастці на території Донбасу в Україні. Влада працює над тим, щоб повернути їх додому.

«Президент Сіріл Рамафоса доручив провести розслідування обставин, які призвели до вербування цих молодих людей», — йдеться у заяві.

У ній не уточнюється, на чиєму боці воювали південноафриканці, а речник президента Вінсент Магвенья заявив: «Ми поки не знаємо, тому й проводимо розслідування». Більша частина Донбасу, де, за повідомленнями, перебувають чоловіки, контролюється російськими військами.

Речник МЗС України повідомив, що Київ перевіряє ці дані. Посольство Росії в ПАР не відповіло на запит Reuters.

ПАР намагається зберігати нейтралітет у війні, підтримуючи теплі відносини з Москвою як з партнером у групі країн БРІКС. Рамафоса зустрічався з лідерами обох держав.

Законодавство ПАР забороняє громадянам надавати військову допомогу іноземним урядам або служити в іноземних арміях без дозволу влади.

Минулого місяця Кенія повідомила, що кілька її громадян були затримані в російських військових таборах, куди потрапили обманом. Міністерство закордонних справ Кенії зазначило, що агенти, які видають себе за представників російського уряду, «використовують нечесні методи та фальшиву інформацію, щоб заманити невинних кенійців на поле бою».

Індія, Непал та Шрі-Ланка також заявляли, що десятки їхніх громадян були завербовані під фальшивими приводами для участі у війні на боці Росії.

У серпні уряд ПАР попередив молодь бути обережною через фейкові пропозиції роботи в Росії, які поширювалися у соцмережах, після повідомлень, що деяких жінок з ПАР обманом залучали до виробництва дронів.

Згідно з травневим звітом організації Global Initiative Against Transnational Organized Crime, жінок із понад 20 африканських країн вербували під фальшивими приводами для виготовлення дронів на потреби війни Росії.