Міноборони планує, що наступного року 70% закупівель БпЛА буде відбуватись через платформу DOT Chain Defence

Завдяки цій платформі військові частини можуть закуповувати потрібні їм зразки БпЛА безпосередньо у виробника. Час виконання замовлення в середньому складає до двох тижнів.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що 70% закупівель безпілотних літальних апаратів планується проводити у 2026 році через цифрову платформу DOT Chain Defence.

Про це він сказав під час презентації дослідження «Корупційні ризики під час здійснення закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби для Збройних Сил України».

Проведене Національним агентством з питань запобігання корупції дослідження сприятиме визначенню ризиків та їх уникненню під час проведення закупівель.

За словами Івана Гаврилюка, на сьогодні в Україні нараховується понад 500 виробників безпілотних систем.

В умовах ведення війни високої інтенсивності Сили оборони використовують велику кількість нових зразків озброєння та військової техніки. Водночас зростання виробництва та розширення номенклатури озброєнь створює загрози корупційних ризиків. Міноборони працює над їхнім усуненням.

За словами Івана Гаврилюка, Міністерство оборони продовжує реформи з метою швидкого і якісного забезпечення ЗСУ, проводить децентралізацію закупівель. Це відбувається через цифрову платформу DOT Chain Defence. Завдяки їй військові частини можуть закуповувати потрібні їм зразки БпЛА безпосередньо у виробника. При цьому час виконання замовлення в середньому складає до двох тижнів.

Він додав, що закупівельні операції через DOT Chain Defence дозволяють запобігти втручанню посередницьких структур. Очікується, що ця платформа стане ефективним інструментом для уникнення корупційних ризиків при проведенні закупівель.