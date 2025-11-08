Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через обстріли РФ двоє загиблих, ще десятеро поранених

Ворог атакував критичну і соціальну інфраструктуру області.

На Херсонщині через обстріли РФ двоє загиблих, ще десятеро поранених

За минулу добу в Херсонській області через обстріли РФ загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 10 — дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Російські окупанти атакували Херсонщину дронами, завдавали авіаційних ударів та били з артилерії. 

Під обстрілами опинилися 21 населений пункт області і місто Херсон.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах населених пунктів. Пошкоджено п’ять багатоповерхівок та дев’ять приватних будинків.

Також пошкоджень зазнали приватний гараж та автомобілі.

Зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 12 людей.
