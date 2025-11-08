Головне за суботу, 8 листопада: наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі, 185 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1354-й день повномасштабної війни.

Удар окупантів по багатоповерхівці у Дніпрі, 8 листопада 2025

Число жертв російської атаки на дніпровську багатоповерхівку зросло до трьох, повідомив в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зі свого боку ДСНС повідомило, що у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Загалом внаслідок нічної російської атаки на місто загинули 3 людей, постраждали 12 людей, серед них 2 дитини.

Ворожий удар зруйнував квартири з 4 по 6 поверхи.

Аварійно-рятувальні роботи завершені. На місці працювали понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС.

9 та 10 листопада в Дніпрі оголосили днями жалоби за загиблими.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 листопада відбулося 185 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 69 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 листопада – в новині.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, в неділю, 9 листопада, застосовуватимуть посилені заходи обмеження споживання, повідомила компанія «Укренерго».

Зокрема графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово обсягом від 2 до 4 черг. Також у цей же період чинні графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук ввечері 8 листопада в ефірі телемарафону повідомила, що енергосистема України частково стабілізована після наймасштабнішої від початку війни ворожої атаки в ніч на суботу, однак повністю відмовитися від аварійних та планових відключень електроенергії поки неможливо, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Нам вдалося стабілізувати трішки систему і перевести вже на графіки погодинних відключень для того, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключенням електроенергії", – сказала Гринчук.

Подробиці – в новині.

Центральний районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного з батальйонів, який попри заборону Генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

Раніше працівники ДБР повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час цього заходу росіяни завдали удару по місцю нагородження військових на Дніпропетровщині, що призвело до втрат серед військових та цивільних осіб.

Докладніше – в новині.

Суд відправив під варту начальника відділу Дарницького управління ГУНП, якого знайшли в лісі з вкраденими грошима.

Також суд надав можливість внесення застави у розмірі 13,3 млн гривень.

Подробиці – в новині.

Уранці 8 листопада при в’їзді до Костянтинівки Донецької області російський дрон атакував автомобіль гуманітарної місії "Проліска", у якому перебували волонтери, а також журналісти з Іспанії та Австрії, повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на керівника місії на Донеччині Євгена Ткачова.

За словами Ткачова, волонтери разом із капеланом Олегом Ткаченком вирушали на евакуацію мешканців з кількох адрес, коли дрон атакував їхню автівку. Люди не постраждали, бо вискочили з машини, машину сильно пошкоджено.

Ткачов зазначив, що дрон цілеспрямовано вдарив саме в емблему гуманітарної організації, попри чітке маркування автомобіля.

Відомо, що в авто перебував австрійський журналіст Крістіан Вершютц і його колега з Іспанії. Як повідомляє австрійське видання ORF, вони разом із волонтерами "Проліски" журналісти планували зняти процес евакуації цивільних у прифронтовій Костянтинівці.

Польський Сейм не підтримав президентський проєкт закону про допомогу українцям, які перебувають у країні через війну, передає «Польське радіо».

Документ зокрема містив пропозиції запровадити кримінальну відповідальність за «пропаганду бандеризму» і посилити покарання за незаконний перетин кордону.

Під час голосування у п’ятницю, 7 листопада, за відхилення президентського проєкту проголосували 244 депутати, 198 були проти, троє утрималися.

Ініціатива з’явилася після того, як президент Кароль Навроцький наприкінці серпня наклав вето на попередню редакцію закону, ухвалену парламентом. Його новий варіант дублював більшість положень урядового закону про допомогу громадянам України, який уже набув чинності, але включав і низку додаткових норм.

Докладніше – в новині.

Тримаймося!