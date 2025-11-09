Санкції України проти Тупицького: блокування активів та запобігання виведенню капіталів

Президент України Володимир Зеленський схвалив сьогодні санкції, зокрема, щодо колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Вони, серед іншого, передбачають:

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

блокування активів;

повне припинення торговельних операцій;

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави;

повна заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції.

Що було раніше

У вересні 2022 року УП писала про те, що ексголова КС Тупицький виїхав за кордон в чужому авто з водієм із подвійним громадянством.

Ще у 2020 році "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.

29 березня 2022 року журналісти "Схем" повідомили, що відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький виїхав з України, попри заборону виїзду чоловікам призовного віку (йому 59 років) та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Згодом в ДБР підтвердили незаконну втечу ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького за кордон.

Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а потім оголосили у розшук за ще одним звинуваченням: у підбурюванні до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи "Клієнт Казначейства – Казначейство" та пособництві такому втручанню з боку головного бухгалтера КСУ.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії, у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на його дружину. Натомість за інформації Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

У жовтні 2024 року на Закарпатті викрили схему, за якою Тупицького переправили через держкордон. Серед учасників організованої групи – заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби.