ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові підлітку повідомили про підозру за підпал локомотива

Також перевіряють можливу причетність юнака до підпалу військового автомобіля у Харкові.

Фото: прокуратура Харківської області

У Харкові 16-річний хлопець "на замовлення" підпалив локомотив "Укрзалізниці". Правоохоронці повідомили йому про підозру за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, студент одного з харківських технікумів у Telegram натрапив на пропозицію "легкого заробітку" — підпалити об’єкт за грошову винагороду. Під час листування він отримував докладні інструкції щодо виконання "завдання".

Увечері 7 листопада 2025 року, близько 22:30, підліток підійшов до локомотива на станції депо "Основа" та облив його запальною сумішшю. Переконавшись у достатній кількості горючої рідини, він підпалив транспортний засіб за допомогою запальнички. "Роботу" підліток зафіксував на відео для "звітності". Після підпалу юнак втік, проте згодом його затримали.

Фото: Харківська облпрокуратура

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Внаслідок пожежі АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків, розмір яких наразі встановлюється. 

Правоохоронці перевіряють усі обставини справи та розглядають можливу причетність російських спецслужб до організації злочину. Дії підозрюваного у подальшому можуть кваліфікуватися як диверсія за ст. 113 КК України.

Також перевіряють можливу причетність юнака до підпалу військового автомобіля у Харкові на початку листопада.

Досудове розслідування триває.
﻿
