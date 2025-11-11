Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Фонд Стерненка отримав 44 млн гривень від угод про визнання винуватості в справах НАБУ

Загалом за час повномасштабної війни на потреби Сил оборони за угодами з САП перерахували близько 2,9 млрд. 

Фонд Стерненка отримав 44 млн гривень від угод про визнання винуватості в справах НАБУ
Сергій Стерненко
Фото: скрин відео

За результатами укладених угод про визнання винуватості в справах НАБУ і САП, які були затверджені Вищим антикорсудом, до фонду Сергія Стерненка перерахували 44 млн гривень. Кошти підуть на закупівлю FPV-дронів.

Про це повідомили в НАБУ. Там зазначили, що це – один з важливих внесків в обороноздатність країни. 

“Загалом протягом останніх трьох років за угодами, укладеними прокурорами САП, на потреби Сил оборони України передано близько 2,9 млрд грн. Це результат системної роботи прокурорів САП у напрямі відшкодування шкоди державі та спрямування коштів на найнеобхідніше у воєнний час”, – прокоментували в Бюро. 
