НАБУ і САП заявили, що під час операції «Мідас» встановили керівника злочинної організації — Карлсона. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон – це співвласник "Студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.
Як зазначає пресслужба САП, саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.
З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.
У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.
Як зазначило НАБУ, наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам злочинної організації, серед яких:
- бізнесмен – керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
- чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.
Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.
Що передувало
- НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом". За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.
- Згодом НАБУ повідомило, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.