Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСуспільствоПодії

Корупція в енергетиці: НАБУ заявило, що встановило керівника злочинної організації — Карлсона

Антикорупційні органи встановили, що саме Карлсон контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Корупція в енергетиці: НАБУ заявило, що встановило керівника злочинної організації — Карлсона
детективи НАБУ і САП заявили, що встановили керівника злочинної організації — Карлсона
Фото: скрін

НАБУ і САП заявили, що під час операції «Мідас» встановили керівника злочинної організації — Карлсона. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон – це співвласник "Студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.

Як зазначає пресслужба САП, саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

Як зазначило НАБУ, наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам злочинної організації, серед яких:

  • бізнесмен – керівник злочинної організації;
  • колишній радник міністра енергетики;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
  • чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Що передувало

  • НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом". За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.
  • Згодом НАБУ повідомило, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс у центрі Києва, який належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies