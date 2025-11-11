Антикорупційні органи встановили, що саме Карлсон контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

детективи НАБУ і САП заявили, що встановили керівника злочинної організації — Карлсона

НАБУ і САП заявили, що під час операції «Мідас» встановили керівника злочинної організації — Карлсона. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Карлсон – це співвласник "Студії «Квартал 95» Тимур Міндіч.

Як зазначає пресслужба САП, саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо «безпеки» та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

Як зазначило НАБУ, наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам злочинної організації, серед яких:

бізнесмен – керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.

Що передувало