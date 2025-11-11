"Енергоатом" скликає спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії

У "Енергоатомі" відреагували на підозри у корупції працівників компанії. Там скличуть спеціальне засідання наглядової ради.
Про це написали у телеграм-каналі компанії.
"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома", – зазначили там і додали, що рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії.
Зокрема, ініціюють незалежну перевірку відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.
"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", – йдеться у заяві.
Що відбувається
- Вчора, 10 листопада, у НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Обшуки зокрема проходили у колишнього міністра енергетики, а нині – міністра юстиції Германа Галущенка. У цьому розслідуванні НАБУ фігурує і Тимур Міндіч, в якого, за даними УП, проводили обшуки в Києві. Сам він, як повідомили співрозмовники журналістам, виїхав з України за декілька годин до обшуків.
- Пізніше у "Енергоатомі" підтвердили про проведення обшуків співробітниками НАБУ і САП та запевнили, що співпрацюють зі слідством.
