"Енергоатом" скликає спецзасідання наглядової ради через підозри у корупції працівників компанії

У "Енергоатомі" відреагували на підозри у корупції працівників компанії. Там скличуть спеціальне засідання наглядової ради.

Про це написали у телеграм-каналі компанії.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома", – зазначили там і додали, що рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії.

Зокрема, ініціюють незалежну перевірку відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії.

"Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", – йдеться у заяві.

