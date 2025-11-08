США та Великобританія зняли санкції з президента Сирії

Сполучені Штати та Великобританія знімають санкції з президента Сирії Ахмада аль-Шараа.
Про це повідомляє Reuters.
Вашингтон і Лондон також скасували санкції проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.
“Ці дії вживаються на знак визнання прогресу, продемонстрованого сирійським керівництвом після відходу (колишнього президента) Башара Асада”, – йдеться у заяві Держдепартаменту.
Раніше аль-Шараа та Хаттаб підпадали під фінансові санкції, спрямовані проти “Ісламської держави” та “Аль-Каїди”.
В свою чергу, речник Європейського Союзу заявив, що рішення ООН щодо зняття санкцій з Ахмеда аль-Шараа буде відображено в заходах ЄС.
- Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, запропоновану Сполученими Штатами, щодо зняття санкцій з президента Сирії Ахмеда аль-Шараа.
- Окрім президента, санкції ООН було скасовано і проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.
- Вже у понеділок аль-Шараа на запрошення президента США Дональда Трампа відвідає Білий дім. Політики вже зустрічалися у травні в Саудівській Аравії під час близькосхідного турне республіканця.
- США матимуть військову присутність у Сирії - на авіабазі в Дамаску.