США та Великобританія зняли санкції з президента Сирії

Сполучені Штати та Великобританія знімають санкції з президента Сирії Ахмада аль-Шараа.

Про це повідомляє Reuters.

Вашингтон і Лондон також скасували санкції проти міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

“Ці дії вживаються на знак визнання прогресу, продемонстрованого сирійським керівництвом після відходу (колишнього президента) Башара Асада”, – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Раніше аль-Шараа та Хаттаб підпадали під фінансові санкції, спрямовані проти “Ісламської держави” та “Аль-Каїди”.

В свою чергу, речник Європейського Союзу заявив, що рішення ООН щодо зняття санкцій з Ахмеда аль-Шараа буде відображено в заходах ЄС.