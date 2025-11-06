Кабмін направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт бюджету зі збільшеними на 27,8 млрд доходами

До проєкту зарахували прогнозовані нарахування від так званого податку на OLX і на солодку газованку.

До Верховної Ради надійшов доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2026-ий р. Про це повідомила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, йдеться на сайті ВР.

За її словами, до другого читання внесли зміни, спрямовані на зміцнення фінансової системи, підтримку обороноздатності, освіти, інфраструктури і соцзахисту. Серед основних пропозицій:

доходи загального фонду державного бюджету збільшать за рахунок підвищення податку на прибуток банків, що дасть додатково близько 30 млрд грн

4,3 млрд грн із "банківського податку", які мали зараховуватись до місцевих бюджетів, будуть спрямовані на закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці" ще 1,4 млрд грн поверне до бюджету ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" – таким чином, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме 5,7 млрд грн

щонайменше 1 млрд грн буде спрямовано на гуманітарне розмінування земель

дивіденди державної компанії "Укрфінжитло" у сумі 1,27 млрд грн планують направити на програму пільгової іпотеки

Міністерству фінансів надано право, за рішенням Уряду, здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові облігації внутрішньої державної позики за погодженими умовами

50% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого резидентами Defense City, зараховуватиметься до бюджету тієї громади, куди релокується підприємство, – ці кошти спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури, підтримку релокації та захист виробництва

уточнено порядок розрахунку реверсів і дотацій для місцевих бюджетів відповідно до актуальних даних Держстату та реєстру ВПО Міністерства соціальної політики (замість даних Міграційної служби)

Уряд, за пропозицією народних депутатів, до 1 липня 2026 має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо єдиних підходів до пенсійного віку та індексації пенсій на загальних умовах для всіх категорій пенсіонерів

передбачено доручення Уряду розглянути можливість додаткового підвищення заробітних плат учителів з 1 вересня 2026 – понад заплановане підвищення на 30% з 1 січня.

Розподіл ПДФО залишився без змін: 60% податку і надалі зараховуватиметься до місцевих бюджетів. У доходах бюджету також залишаються надходження від так званого "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду" (які ще не ухвалені).

Найбільші зміни у видатковій частині державного бюджету:

+18,9 млрд грн – до резервного фонду

+6,6 млрд грн – на підвищення зарплат викладачів закладів вищої освіти

- 8,24 млрд грн – зменшення видатків на Державну прикордонну службу, з яких 5,85 млрд грн перерозподілено на користь Національної гвардії, а 2,29 млрд грн – на Національну поліцію

+1 млрд грн – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків

+1 млрд грн – на облаштування укриттів у дитячих садках

+500 млн грн – на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій

+500 млн грн – місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб і внутрішньо переміщених громадян.

Народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наданий урядом проєкт бюджету, сказав, що більшість поправок депутатів Кабмін відхилив.

Учора уряд схвалив доопрацьований проєкт бюджету. Порівняно з першим читанням доходи збільшили на 27,8 млрд гривень.