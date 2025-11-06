Кабмін направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт бюджету зі збільшеними на 27,8 млрд доходами

До Верховної Ради надійшов доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2026-ий р. Про це повідомила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, йдеться на сайті ВР.
За її словами, до другого читання внесли зміни, спрямовані на зміцнення фінансової системи, підтримку обороноздатності, освіти, інфраструктури і соцзахисту. Серед основних пропозицій:
- доходи загального фонду державного бюджету збільшать за рахунок підвищення податку на прибуток банків, що дасть додатково близько 30 млрд грн
- 4,3 млрд грн із "банківського податку", які мали зараховуватись до місцевих бюджетів, будуть спрямовані на закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці" ще 1,4 млрд грн поверне до бюджету ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" – таким чином, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме 5,7 млрд грн
- щонайменше 1 млрд грн буде спрямовано на гуманітарне розмінування земель
- дивіденди державної компанії "Укрфінжитло" у сумі 1,27 млрд грн планують направити на програму пільгової іпотеки
- Міністерству фінансів надано право, за рішенням Уряду, здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові облігації внутрішньої державної позики за погодженими умовами
- 50% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого резидентами Defense City, зараховуватиметься до бюджету тієї громади, куди релокується підприємство, – ці кошти спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури, підтримку релокації та захист виробництва
- уточнено порядок розрахунку реверсів і дотацій для місцевих бюджетів відповідно до актуальних даних Держстату та реєстру ВПО Міністерства соціальної політики (замість даних Міграційної служби)
- Уряд, за пропозицією народних депутатів, до 1 липня 2026 має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо єдиних підходів до пенсійного віку та індексації пенсій на загальних умовах для всіх категорій пенсіонерів
- передбачено доручення Уряду розглянути можливість додаткового підвищення заробітних плат учителів з 1 вересня 2026 – понад заплановане підвищення на 30% з 1 січня.
Розподіл ПДФО залишився без змін: 60% податку і надалі зараховуватиметься до місцевих бюджетів. У доходах бюджету також залишаються надходження від так званого "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду" (які ще не ухвалені).
Найбільші зміни у видатковій частині державного бюджету:
- +18,9 млрд грн – до резервного фонду
- +6,6 млрд грн – на підвищення зарплат викладачів закладів вищої освіти
- - 8,24 млрд грн – зменшення видатків на Державну прикордонну службу, з яких 5,85 млрд грн перерозподілено на користь Національної гвардії, а 2,29 млрд грн – на Національну поліцію
- +1 млрд грн – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків
- +1 млрд грн – на облаштування укриттів у дитячих садках
- +500 млн грн – на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій
- +500 млн грн – місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб і внутрішньо переміщених громадян.
Народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наданий урядом проєкт бюджету, сказав, що більшість поправок депутатів Кабмін відхилив.
Учора уряд схвалив доопрацьований проєкт бюджету. Порівняно з першим читанням доходи збільшили на 27,8 млрд гривень.