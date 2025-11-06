Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаПолітика

Кабмін направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт бюджету зі збільшеними на 27,8 млрд доходами

До проєкту зарахували прогнозовані нарахування від так званого податку на OLX і на солодку газованку. 

Кабмін направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт бюджету зі збільшеними на 27,8 млрд доходами
Фото: Верховна Рада

До Верховної Ради надійшов доопрацьований до другого читання проєкт Державного бюджету на 2026-ий р. Про це повідомила голова бюджетного Комітету Роксолана Підласа, йдеться на сайті ВР

За її словами, до другого читання внесли зміни, спрямовані на зміцнення фінансової системи, підтримку обороноздатності, освіти, інфраструктури і соцзахисту. Серед основних пропозицій:

  • доходи загального фонду державного бюджету збільшать за рахунок підвищення податку на прибуток банків, що дасть додатково близько 30 млрд грн
  • 4,3 млрд грн із "банківського податку", які мали зараховуватись до місцевих бюджетів, будуть спрямовані на закупівлю пасажирських вагонів для "Укрзалізниці" ще 1,4 млрд грн поверне до бюджету ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" – таким чином, загальний обсяг фінансування цієї програми становитиме 5,7 млрд грн
  • щонайменше 1 млрд грн буде спрямовано на гуманітарне розмінування земель
  • дивіденди державної компанії "Укрфінжитло" у сумі 1,27 млрд грн планують направити на програму пільгової іпотеки
  • Міністерству фінансів надано право, за рішенням Уряду, здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові облігації внутрішньої державної позики за погодженими умовами
  • 50% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого резидентами Defense City, зараховуватиметься до бюджету тієї громади, куди релокується підприємство, – ці кошти спрямовуватимуться на розвиток інфраструктури, підтримку релокації та захист виробництва
  • уточнено порядок розрахунку реверсів і дотацій для місцевих бюджетів відповідно до актуальних даних Держстату та реєстру ВПО Міністерства соціальної політики (замість даних Міграційної служби)
  • Уряд, за пропозицією народних депутатів, до 1 липня 2026 має подати до Верховної Ради законопроєкт щодо єдиних підходів до пенсійного віку та індексації пенсій на загальних умовах для всіх категорій пенсіонерів
  • передбачено доручення Уряду розглянути можливість додаткового підвищення заробітних плат учителів з 1 вересня 2026 – понад заплановане підвищення на 30% з 1 січня.

Розподіл ПДФО залишився без змін: 60% податку і надалі зараховуватиметься до місцевих бюджетів. У доходах бюджету також залишаються надходження від так званого "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду" (які ще не ухвалені).

Найбільші зміни у видатковій частині державного бюджету:

  • +18,9 млрд грн – до резервного фонду
  • +6,6 млрд грн – на підвищення зарплат викладачів закладів вищої освіти
  • - 8,24 млрд грн – зменшення видатків на Державну прикордонну службу, з яких 5,85 млрд грн перерозподілено на користь Національної гвардії, а 2,29 млрд грн – на Національну поліцію
  • +1 млрд грн – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків
  • +1 млрд грн – на облаштування укриттів у дитячих садках
  • +500 млн грн – на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій
  • +500 млн грн – місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб і внутрішньо переміщених громадян.

Народний депутат Ярослав Железняк, коментуючи наданий урядом проєкт бюджету, сказав, що більшість поправок депутатів Кабмін відхилив.

Учора уряд схвалив доопрацьований проєкт бюджету. Порівняно з першим читанням доходи збільшили на 27,8 млрд гривень.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies