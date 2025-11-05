Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох держав.
“Свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Сьогодні прийняв вірчі грамоти й привітав із початком місії”, - написав Володимир Зеленський.
Президент окремо поспілкувався з кожним з послів та обговорив ключові напрями співпраці.
Серед тем, які обговорили – підтримка України, посилення санкційного тиску на РФ та розвиток двосторонніх відносин.
- Британський уряд оголосив про призначення Ніла Кромптона новим послом в Україні. Кромптон змінить на посаді Мартіна Гарріса, який переходить на іншу дипломатичну службу.