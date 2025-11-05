ГоловнаПолітика

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох держав

Йдеться про послів Великобританії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі.

Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 5 листопада, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів чотирьох держав.

“Свою дипломатичну місію в Україні розпочинають новопризначені посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі. Сьогодні прийняв вірчі грамоти й привітав із початком місії”, - написав Володимир Зеленський.

Президент окремо поспілкувався з кожним з послів та обговорив ключові напрями співпраці. 

Серед тем, які обговорили – підтримка України, посилення санкційного тиску на РФ та розвиток двосторонніх відносин.

  • Британський уряд оголосив про призначення Ніла Кромптона новим послом в Україні. Кромптон змінить на посаді Мартіна Гарріса, який переходить на іншу дипломатичну службу.
