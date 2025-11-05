Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»

Усі ці люди свідомо сказали: «Окей, ми з Україною» — і саме через цю призму треба дивитися на кожного з них, вважає керівник Запорізької ОВА. Переселенців Федоров називає генофондом і точкою зростання Української держави й ідентичності. І підтримка ВПО, на його думку, має стати мейнстримом державної політики. Своє бачення цієї політики, як допомоги тим, кого зачепила війна найбільше, очільник ЗОВА розповів на дискусійній панелі спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», присвяченій соціальній справедливості в країні.

«Я бачив десятки тисяч переселенців, з тисячами спілкувався, — каже очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров , який і сам уродженець нині окупованого Мелітополя. — Типовий портрет переселенця — це людина, яка зробила свідомий вибір на користь держави Україна: залишила все своє життя, соціальні зв'язки, яких ми раніше не цінували і про які думали, що це нічого не варте, своїх шкільних друзів, друзів з двору, сусідів. Найцінніше для багатьох — домівки. Багато хто залишив родичів, з якими майже втратив зв'язок».

Фото: Зоряна Стельмах Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

У 2022 році, нагадав Іван Федоров, Запоріжжя, так само як Харків, стало логістичним центром під час евакуації частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Нині в Запорізькій області близько 200 тисяч переселенців.

«Є ті, хто виїхав з грошима, хто зміг вивезти своє майно, зміг знову стати на ноги. Чи потребують вони допомоги? Спірне питання», — відзначає голова ОВА. Є й категорія людей, «які нічого не хочуть робити і вважають, що їм держава все винна — це також не зовсім чесно», — додає він.

Але загалом, на думку очільника Запорізької ОВА, для кожної людини, яка зробила вибір на користь держави, та повинна «закрити базовий пакет».

«Що таке базовий пакет? Це якщо було житло на окупованій території — ми маємо надати житло на підконтрольній території. Це базова потреба. Чи маємо ми давати привілеї переселенцям при працевлаштуванні? Так, маємо.

Чи робиться сьогодні щось для надання житла? Робиться велика кількість абсолютно різних проєктів. Чи достатньо їх? Ще ні. Тому що держава воює. Зараз народні депутати прийматимуть бюджет, і всі ми розуміємо, куди піде більша частина цього бюджету. Тому переселенці — це мейнстрим, якому ми маємо допомагати, це точно точка зростання нашої держави», — відзначив Іван Федоров.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Щодо житла для переселенців, відбудови зруйнованого житла, тут керівник ЗОВА відстоює позицію видачі сертифікатів, аби люди самі ухвалювали рішення, де і що купувати.

«З будь-яким будівництвом бізнес упорається краще, ніж держава. Бізнес побудує швидше, побудує дешевше. Саме через цей принцип ми підходимо абсолютно до кожного будинку, зруйнованого після ворожих обстрілів. У нашому місті був будинок, у якому з чотирьох під'їздів два зруйновані, два можливо було відбудувати. Два під'їзди ми визнали такими, де люди отримують сертифікати, а два відбудовуємо. Якщо говорити про мешканців, то, отримуючи сертифікати, вони виграють, тому що через пів року приблизно, залежно від наповнення сертифікатів грошима, вже можуть жити в нових квартирах. І це про їхні інтереси», — каже Федоров.

Те саме стосується переселенців, додає він. Керівник Запорізької ОВА категорично проти зведення модульних містечок, умовного гетто для ВПО, називає таке розселення страшним сном.

«Це ж нечесно і неправильно. Ми маємо їм дати кошти в тому чи іншому вигляді для придбання житла. Ринок точно створить це житло. У моєму розумінні це абсолютно правильна політика, хоча вона може бути дискутабельна», — відзначає він.

Щодо перенавчання і працевлаштування переселенців, на думку Івана Федорова, має діяти «лайтовий примус».

«Мене здивувала цифра, яку озвучив пан міністр, що в нас кожен переселенець отримує по 10 000 гривень. Я не ставлю під сумнів, але ця сума досить значна. Згоден, що не всі державні службовці отримують такі кошти. Але ми маємо підштовхувати переселенців працевлаштовуватись.

Звичайно, всі отримали шалену травму. Усі хочуть жаліти себе, казати, що держава має попіклуватися. Але так не піде. Держава воює, і кожен має ставати в стрій з державою», — заявив Федоров.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

За його словами, з приблизно 200 тисяч переселенців у регіоні 50 000 становлять пенсіонери, ще 30 000 — діти шкільного віку; це категорії, які потребують державної підтримки, решта — цілком працездатні громадяни.

Але виявилося, зазначає Іван Федоров, що перенавчити і підштовхнути людину до ринку праці — надскладна задача, просто-таки ювелірна робота, бо, «відчуваючи кожну категорію, треба розуміти, з одного боку, потреби держави, з іншого боку — ресурс держави й те, яким чином потреби можуть бути задоволені цим ресурсом».

«Наприклад, візьмімо вчительку, яка виїхала з Енергодара, Маріуполя, Мелітополя. Сьогодні в Запоріжжі не всі категорії вчителів можуть знайти собі роботу. Чи готова вона перенавчатися? І на кого? Це досить сильний стрес… Якщо ми хочемо отримувати ефективне суспільство, яке буде прогресувати і продукувати щось нове, перевозити із Запоріжжя цю вчительку (в інше місто. — Ред.) теж не дуже ефективно», — відзначив Іван Федоров. При цьому він навів ще один приклад.

«У всіх закладах охорони здоров'я дефіцит середнього й молодшого персоналу. Є різна ситуація з лікарями, але, наприклад, у комунальній лікарні в Києві працевлаштуватися лікарю неможливо. У Львові неможливо, в Івано-Франківську. На базі Міністерства охорони здоров'я зроблено реєстр, куди він може працевлаштуватися. Але лікар, умовно, виїхавши з Бердянська, Енергодара, Маріуполя, не поїде в село на Кіровоградщині. Так воно не працює.

До чого я веду? Сьогодні в тимчасово окупованих громадах Запорізької області працюють 1100 співробітників. У неокупованій частині Запорізької області є приблизно 1300 вакансій. Цифрами економічно метчеться. Звідти пішли, сюди прийшли. Але насправді не працює», — констатував Федоров.

Фото: Зоряна Стельмах Зліва направо: Ігор Ліскі, Ігор Терехов, Денис Улютін, Іван Федоров і Максим Буткевич

У державній політиці щодо ВПО, упевнений керівник Запорізької ОВА, потрібні зрозумілі правила — тоді це про суспільство, про відповідальність держави перед суспільством і суспільства перед державою. Наразі ж успішні кейси — скоріше винятки й бачення окремих регіонів, а не державна практика.

Соціальна відповідальність — це і прозапровадження ринкових тарифів, коли «все має коштувати стільки, скільки коштує насправді», каже керівник ОВА.

«Якщо ми хочемо споживати якісну воду, вона має коштувати грошей. Якщо ми хочемо тепло в оселі, воно має коштувати ринкових грошей. А люди, які не здатні за це платити, повинні отримувати компенсацію від держави. Ті, хто здатен платити, мають платити без компенсації. Ми не можемо всі однаково платити 10 грн за один кубічний метр води — і той, хто отримує $1000 заробітної плати, і той, хто отримує $100. Сьогодні з місцевих бюджетів Запоріжжя дотує мільярд гривень комунальним підприємствам. Це ж неможливо», — вважає Федоров.

Підсумовуючи, Іван Федоров зауважив, що мета кожного прифронтового регіону — зберегти людей і бізнес, який сьогодні взагалі соціально не захищений.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

«Мешканцям ми можемо компенсувати збитки, можливо, не одразу й не всі, але не здатні ні застрахувати бізнес, ні видавати йому компенсації, — каже очільник ОВА, — але ми намагаємося утримувати його, щоб створювалися робочі місця». Адже більшість переселенців, упевнений Федоров, після завершення війни повернуться до регіонів, які є ближчими їм ментально.

«У моєму баченні, у день припинення бойових дій і протягом наступних пів року-року ті плюс-мінус 3,5–5 млн переселенців, які зараз є у країні, розподіляться на 80 % між чотирма-п'ятьма регіонами: Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ, може, якісь окремі частини Одеської та Миколаївської областей. Чому? Ментальність. Величезна кількість українців, які переїхали на Західну Україну, точно будуть повертатися туди, де їм зрозуміліше», — резюмував Іван Федоров.