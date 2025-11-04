Кабмін розповів деталі про 1000 гривень "зимової підтримки": кошти можна буде задонатити або витратити на комунальні і товари

Отримати анонсовану президентом "зимову підтримку" зможуть всі громадяни України: і дорослі, і діти, які не перебувають на окупованій території або за кордоном. Оформити виплату можна в Дії, через онлайн-банкінг, в банках-партнерах або через Укрпошту. А витратити – на комунальні послуги, ліки, книги, транспорт, інші товари і послуги українського виробництва.

Також цю тисячу гривень можна буде задонатити на Сили оборони. Про це 3 листопада розповіли члени уряду на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.

Згідно з задумом Кабміну, програма повинна поєднати соціальну допомогу населенню з економічним стимулюванням і дати громадянам можливість самостійно обирати, на що спрямувати кошти.

“Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку. Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 млн людей. Кошти, передбачені на виплати 1000 грн у рамках урядової «зимової підтримки», враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття”, – прокоментував міністр соціальної політики Денис Улютін.

Дата старту і терміни подачі заявок ще напрацьовують – спочатку зберуть заявки від людей, щоб розуміти, скільки виділяти коштів. Після цього кошти виділять і почнуть виплачувати в кілька етапів. Кабмін очікує, що програмою скористаються 10-14 млн українців, з них 3 млн заявок подадуть на дітей. Загальні очікувані витрати: 14 млрд грн. Торік на програму “Зимової підтримки” подалися 14 млн людей, з них 57 % витратили на оплату комунальних послуг. Також витрачалися на оплату послуг мобільних операторів. 232 млн гривень витратили на донати, тобто ці кошти дозводяють допомогти військовому бюджету за рахунок бюджету соціального.

Люди старшого віку, люди з інвалідністю, багато з яких проживають у сільській місцевості та на прифронтових територіях, зможуть отримати 1000 грн у рамках “Зимової підтримки” через Укрпошту. Їм потрібно дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії.