Зустріч у Пусані: скільки балів за десятибальною шкалою?

Які плани будував Дональд Трамп щодо зустрічі з лідером Китаю та чи досяг бажаного — у добірці LB . ua .

Цікаво, що безпосередньо перед переговорами в Пусані Трамп на тлі ядерних випробувань Росії наказав Пентагону почати тестування ядерної зброї .

Ця зустріч стала першою після повернення Трампа в Білий дім: лідери не контактували особисто з 2019 року . Спільної пресконференції Трамп і Сі Цзіньпін після переговорів не давали.

Трамп назвав її приголомшливою та оцінив на 12 балів з 10. Як відомо, лідер США завжди дуже високо оцінює свої розмови з політичними опонентами, хоча пізніше іноді висловлює розчарування їхніми наслідками.

Довгоочікувана зустріч президента США Дональда Трампа й очільника Китаю Сі Цзіньпіна відбулася в корейському місті Пусан, на авіабазі в міжнародному аеропорту Кімхе. Замість прогнозованих Трампом трьох-чотирьох годин вона тривала годину сорок хвилин.

Очікування

Президент США Дональд Трамп мав намір у розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном "зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм", зокрема, обговорити питання російської нафти.

У Кореї Дональд Трамп прагнув укласти угоду, що сприятиме американському судноплавству. "Це не секрет, що американське суднобудівництво занепало за останні кілька десятиліть, тому президент дуже зацікавлений у його відбудові. Ми вітаємо капітал і співпрацю з боку союзників для допомоги США у відродження виробництва військово-морського суднобудування та будівництва субмарин", — зазначив високопосадовець в адміністрації президента США.

Фото: EPA/UPG Авто президента Китаю Сі Цзіньпіна прибуває на зустріч з президентом США на базу ВПС, Пусан Південна Корея, 30 жовтня 2025 року.

У питанні Тайваню планувалося продовжувати зберігати “стратегічну невизначеність”.

На борту Air Force One, прямуючи до Азії, Дональд Трамп також заявив, що хотів би отримати допомогу Китаю у розв'язанні питань з Росією, позаяк він прагне покласти край війні в Україні.

Нагадаємо, нещодавно адміністрація Трампа оголосила про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Коментуючи заяву Путіна, буцімто ці обмеження не матимуть суттєвого впливу на російську економіку, Трамп сказав: "Подивимося, що буде за шість місяців".

Україна ж очікувала, що американський лідер переконає китайського очільника тиснути на Росію, аби та закінчила війну.

Реальність

Одразу після зустрічі Дональд Трамп її не коментував. Перші заяви він зробив уже на борту літака, повідомивши, що Китай працюватиме разом зі США стосовно війни в Україні.

Американський лідер схвально відгукнувся про свого візаві та оцінив зустріч на 12 балів із 10.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп спілкується з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після їхньої зустрічі у Пусані, 30 жовтня 2025 року.

Також він повідомив про зниження тарифів, застосованих за потоки наркотику фентаніл, з 20% до 10%.

Сторони досягли "консенсусу" з торговельних питань, зазначає РБК-Україна.

Трамп погодився знизити мита на китайські товари з 57% до 47% в межах однорічної угоди. У відповідь Китай відновить закупівлі американської сої, гарантує експорт рідкоземельних мінералів та посилить боротьбу з фентанілом.

За словами Трампа, Китай розпочне процес закупівлі американських енергоносіїв, зокрема нафти та газу з Аляски.

Президент США також заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін зобов'язався відкласти експортний контроль над рідкісноземельними металами в рамках широкої річної торговельної угоди, яку США та Китай невдовзі підпишуть, відзначає Financial Times. Китай домінує в ланцюжку поставок рідкісноземельних елементів, а контроль над мінералами, критично важливими для світових виробників, спричинив різку ескалацію напруженості між країнами. Торговельне перемир'я мало закінчитися у листопаді.

Трамп додав, що у квітні відвідає Китай, а Сі здійснить візит у відповідь до США.

Водночас китайські державні ЗМІ не підтвердили досягнення угоди, заявивши лише, що “глави двох держав домовилися зміцнити співпрацю в таких сферах як торгівля та економіка, енергетика та сприяння культурним обмінам”.

Фото: EPA/UPG Президент Китаю Сі Цзіньпін в аеропорту Кімхе в південно-східному портовому місті Пусан, 30 жовтня 2025 року.

Загалом китайська преса опублікувала коментарі свого лідера про перемовини із Трампом, зроблені ще до перемовин. "Китай і США повинні бути партнерами й друзями. Це те, чого нас навчила історія і те, що нам насправді потрібно", – сказав Сі Цзіньпін.

Журналістам Дональд Трамп за результатами зустрічі повідомив, що мав з китайським лідером Сі Цзіньпіном тривалу розмову про Україну.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп піднімається на борт літака Air Force One в аеропорту Кімхе в Пусані, після переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, 30 жовтня 2025 року.

За словами американського президента, вони з Сі домовилися “працювати разом” для закінчення війни в Україні. Водночас варіантів Трамп бачить небагато: “Ми погодилися, що сторони заблоковані і б’ються. І іноді, певно, треба дати їм битися. Божевілля. Але він збирається допомогти нам, і ми працюватимемо разом стосовно України”.

Трамп додав, що не зацікавлений в зароблянні грошей у випадку російсько-української війни та не хоче спостерігати за смертями тисяч людей.

Перші коментарі

За спостереженнями журналіста та політолога Вадима Денисенка, Трамп заявив, що порушив питання України, але китайське державне агенство Сіньхуа ні словом про це не обмовилося, а головним підсумком півторагодинних переговорів є початок діалогу із річного мораторію на торгові конфлікти.

"Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано", - зауважив Денисенко.

"Ще якихось 5-6 місяців - і, можливо, Китай допоможе США закінчити війну в Україні. Чудовий сюжет для серіалу: «Світова геополітика: сезон 9». Чи вже 10, я втомився рахувати, скільки воєн закінчив Трамп, - зазначає голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. - …Отже, наступна зупинка - квітень. А це значить: час перестати стояти на березі з біноклем і підсісти у човен до Пекіна. Бо, здається, всередині вже давно сидить Росія, причому не в економ-класі. Треба терміново посилити нашу дипломатичну команду і намагатися потрапляти хоча б на аудієнції до 2-3 секретарів ЦК. Нам конче необхідно говорити з китайцями про підготовку до зустрічі з Трампом у квітні наступного року".

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп спілкується з президентом Китаю Сі Цзіньпіном після їхньої зустрічі на базі ВПС у Пусані, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року.

Олексій Калмиков з ВВС назвав зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном «провальною»: «Розпочавши торговельну війну з Китаєм у квітні з позиції сили, Трамп вимагав фактичної капітуляції Пекіна. Минуло дев'ять місяців — і тепер він сам пішов на поступки, погодившись на крихке перемир'я… жодне з ключових питань, заради яких і починалася ця торговельна війна, під час зустрічі так і не було вирішене».

На думку оглядача, цього разу Сі Цзіньпін вів переговори щонайменше на рівних, а можливо, навіть із позиції сили: «Китай чітко відчув слабкі місця США та всього Заходу, а тарифна політика Трампа не завдала китайській економіці жодної відчутної шкоди. В таких умовах важко уявити, що за півтори години зустрічі Трамп знайшов час і енергію не лише для обговорення питань фермерів, автопрому й оборонної промисловості, але й для тем Тайваню, війни в Україні чи закупівель китайськими компаніями російської нафти. Та навіть якби він їх торкнувся — малоймовірно, що Сі став би його слухати.

Це означає, що щонайменше протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців Трамп утримуватиметься від будь-яких кроків, здатних зіпсувати стосунки з Пекіном. Відтак не варто очікувати ані тиску з боку США на Китай у питанні України, ані санкцій проти китайських компаній, які продовжують купувати російську нафту».