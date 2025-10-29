Зеленський провів нараду з урядом: підсумки перших 100 днів роботи нового Кабміну та завдання на майбутнє

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, членами уряду та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, за підсумками перших ста днів роботи оновленого Кабміну та визначенню пріоритетів на наступний період.

Про це пише Офіс президента України.

Серед ключових тем обговорення – енергетика, оборона, соціальний захист, освіта, медицина, відновлення регіонів, цифровізація та міжнародна співпраця.

Юлія Свириденко відзвітувала, що уряд залучив понад 12 мільярдів доларів міжнародної допомоги, у тому числі через механізми ERA loan, Ukraine Facility та PURL, що дозволило забезпечити фінансування критичних сфер і оборонних потреб.

Фото: Офіс президента Юлія Свириденко

Президент наголосив на необхідності довести фінансування імпорту газу до 100% та забезпечити виконання домовленостей із європейськими партнерами щодо постачання енергетичного обладнання.

У сфері оборони міністр Денис Шмигаль повідомив про зростання виробництва українських FPV-дронів, дронів-перехоплювачів і далекобійних ударних систем. До кінця року понад половина озброєння, що використовується на фронті, має бути українського виробництва.

Фото: Офіс президента Денис Шмигаль

Активно впроваджується система Delta для військових, а також формується нова модель Defence City для розвитку вітчизняного ВПК.

Важливою темою стала соціальна підтримка військових і ветеранів. Працює онлайн-платформа "Ветеран Pro", уряд розширює програми з реабілітації та довготривалого догляду для поранених.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у 2025 році програму медичних гарантій збільшено на 16 млрд грн, що дозволить підвищити зарплати медиків, особливо в прифронтових регіонах.

Фото: Офіс президента Віктор Ляшко

Також наступного року планується підвищення зарплат освітянам і науковцям. Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що 40% академічних установ з найвищими результатами отримають додаткове фінансування.

Фото: Офіс президента Оксен Лісовий

Уряд продовжує реалізовувати програми "єВідновлення" та компенсацій за зруйноване чи залишене на окупованих територіях житло. Перші 15 млрд грн уже спрямовані на ці цілі.

Президент доручив спрямувати кошти від заморожених російських активів на найважливіші суспільні потреби та синхронізувати санкційну політику України з партнерами.

У сфері культури та креативних індустрій створюється Фонд культурної спадщини України й запущено програму грантів для творчого бізнесу. Міністерство цифрової трансформації презентувало нові сервіси у "Дії" та плани впровадження електронного судочинства.

Підсумовуючи нараду, Володимир Зеленський наголосив, що головна мета уряду на наступні сто днів – зміцнення оборони, економічна стійкість, підтримка громадян і розвиток українського виробництва.