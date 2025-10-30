Зеленський: розвідка фіксує суттєві збитки РФ від санкції щодо нафтових компаній

Глава держави зазначив, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік.

Сьогодні, 30 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що є перші детальні оцінки від розвідки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину.

Він зазначив, що багато інформації, і на основі цього скорегуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій.

“Фіксуємо суттєві збитки Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік”, – повідомив Зеленський.

Утім, як зазначив президент, санкційних кроків партнерів буде ще більше: “ми вже маємо відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни”.

За словами глави держави, також налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій, і значну частину українських пропозицій партнери враховують.

Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, про які говорили з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих минулого тижня.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів і щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни Росії проти України.

“Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні”, – повідомив Зеленський.