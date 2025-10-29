Україна і Румунія розглядають спільні проєкти у межах SAFE

Україна запропонувала Румунії реалізацію спільних проєктів у сфері ППО/ПРО, морських дронів, артилерії та інших видів озброєння.

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв прибув до Румунії, щоб обговорити можливості розвитку військово-технічного співробітництва.

Як розповіли у МІноборони, головна мета візиту – обговорення з міністром оборони Румунії Лівіу-Іонуцем Моштяну можливостей розвитку військово-технічного співробітництва, а також зміцнення двостороннього партнерства в галузі оборони.

Сторони розглянули кроки для розширення співпраці в галузі оборонної промисловості, спільні проєкти в галузі військових досліджень та інновацій, а також програми навчання та взаємодії між збройними силами двох країн.

Також обговорили можливості спільного виробництва боєприпасів та FPV-дронів. Українська сторона запропонувала Румунії реалізацію спільних проєктів у сфері ППО/ПРО, морських дронів, артилерії та інших видів озброєння.

Домовились про подальший діалог для затвердження цих проєктів до дедлайну подачі заявок на фінансування в межах ініціативи SAFE.

"Румунія залишається відданою підтримці України. Ми зацікавлені у збільшенні регіональних виробничих потужностей та модернізації оборонної промисловості шляхом реалізації спільних проєктів", – підкреслив міністр оборони Румунії Лівіу-Іонуц Моштяну.

Сторони домовились про активізацію контактів на технічному та інституційному рівні, а також про періодичну організацію двосторонніх зустрічей, присвячених оборонній промисловості.