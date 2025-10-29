Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаПолітика

Україна і Румунія розглядають спільні проєкти у межах SAFE

Україна запропонувала Румунії реалізацію спільних проєктів у сфері ППО/ПРО, морських дронів, артилерії та інших видів озброєння.

Україна і Румунія розглядають спільні проєкти у межах SAFE
Українська і румунська делегації
Фото: Міноборони

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв прибув до Румунії, щоб обговорити можливості розвитку військово-технічного співробітництва.

Як розповіли у МІноборони, головна мета візиту – обговорення з міністром оборони Румунії Лівіу-Іонуцем Моштяну можливостей розвитку військово-технічного співробітництва, а також зміцнення двостороннього партнерства в галузі оборони.

Сторони розглянули кроки для розширення співпраці в галузі оборонної промисловості, спільні проєкти в галузі військових досліджень та інновацій, а також програми навчання та взаємодії між збройними силами двох країн.

Також обговорили можливості спільного виробництва боєприпасів та FPV-дронів. Українська сторона запропонувала Румунії реалізацію спільних проєктів у сфері ППО/ПРО, морських дронів, артилерії та інших видів озброєння.

Домовились про подальший діалог для затвердження цих проєктів до дедлайну подачі заявок на фінансування в межах ініціативи SAFE. 

"Румунія залишається відданою підтримці України. Ми зацікавлені у збільшенні регіональних виробничих потужностей та модернізації оборонної промисловості шляхом реалізації спільних проєктів", – підкреслив міністр оборони Румунії Лівіу-Іонуц Моштяну.

Сторони домовились про активізацію контактів на технічному та інституційному рівні, а також про періодичну організацію двосторонніх зустрічей, присвячених оборонній промисловості. 

  • У вересні стало відомо, що Румунія планує виробництво оборонних безпілотників разом з Україною.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies