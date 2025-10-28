Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Понад 22 тисячі киян отримали фінансову допомогу з бюджету міста через пошкодження житла внаслідок обстрілів - заступниця Кличка

Загальний обсяг виплат у межах програми становить понад 260 млн грн.

Понад 22 тисячі киян отримали фінансову допомогу з бюджету міста через пошкодження житла внаслідок обстрілів - заступниця Кличка
Наслідки влучання в Подільському районі Києва, 23 жовтня, 2025 року.
Фото: Олександр Рудоманов

З початку 2022 року в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам» матеріальну підтримку отримали понад 22 тисячі мешканців Києва, які опинилися у складних життєвих обставинах через руйнування або пошкодження житла внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомила Марина Хонда, заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

«З 2022 року 20 490 осіб отримали одноразову допомогу в розмірі 10 000 грн. Ще 1 009 осіб отримали 40 000 грн на термінове тимчасове відселення через руйнування чи пошкодження житла. Окрім того, 584 мешканці столиці отримують щомісячну допомогу в розмірі 20 000 грн, оскільки не можуть тривалий час проживати у зруйнованому або пошкодженому будинку. Загальний обсяг виплат у межах програми становить понад 260 млн грн», - повідомила заступниця Кличка. 

Вона наголосила, що Київ не тільки надає фінансову допомогу, а й оперативно реагує на потреби постраждалих мешканців столиці.

«Програма «Турбота. Назустріч киянам» передбачає не лише фінансову підтримку, а й оперативне реагування на потреби мешканців, які зазнали втрат через війну. За кожною виплатою стоїть людська історія – зруйнований дім, втрачені речі, пережитий страх. Тому важливо, щоб допомога була не лише фінансовою. Наші фахівці з районних управлінь соціальної та ветеранської політики виїжджають на місця влучань, підтримують і консультують людей, допомагають оформити заяви на отримання матеріальної допомоги», – наголосила Марина Хонда.

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно підготувати пакет документів, ознайомитись із яким можна за посиланням: https://minio.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/26/2025/06/26/Nakaz_264.pdf

Зокрема, заяви на отримання грошової компенсації у розмірі 20 000 грн подаються через Центри надання адміністративних послуг м. Києва. Заяви на виплату 10 000 грн та 40 000 грн приймають районні державні адміністрації.

 
