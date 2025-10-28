В громадах з'являться Громадські асамблеї за прикладом європейських міст, - Кличко

В українських містах буде створено Громадські асамблеї для кращої взаємодії місцевої влади з громадою. Першими цей європейський досвід запровадять Київ, Львів, Рівне, Звягель та Славутич. Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

«У Страсбурзі підписали Меморандум про взаєморозуміння з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо впровадження Громадської асамблеї. Київ, а також Львів, Рівне, Звягель, Славутич, що входять в Асоціацію міст України, першими в Україні впроваджують Громадські асамблеї. Це – ефективний досвід європейських партнерів для взаємодії місцевої влади з громадою у вирішенні різних питань життя громади», - повідомив Віталій Кличко у Telegram.

Мер Києва уточнив, що в українських містах Громадські асамблеї займатимуться в тому числі питаннями підтримки ветеранів та їх сімей, адаптації ветеранів до мирного життя, відновлення громад тощо.

Також Віталій Кличко зустрівся у Страсбурзі з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Обговорювали в тому числі відновлення місцевого самоврядування в Україні.

«Асоціація міст України системно співпрацює з Радою Європи, Конгресом місцевих та регіональних влад для захисту місцевого самоврядування та демократії в Україні. Зокрема, спільно напрацювали Концепцію відновлення місцевого самоврядування України. І сьогодні нам, як ніколи, потрібна підтримка Ради Європи. Оскільки тиск на органи місцевого самоврядування посилюється. І це — загрозлива ситуація. Особливо, в умовах війни. Ми не повинні втратити демократичних здобутків Україн! І партнери готові нам допомагати», - наголосив Кличко.