Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаПолітика

В громадах з'являться Громадські асамблеї за прикладом європейських міст, - Кличко

Першими цей європейський досвід запровадять Київ, Львів, Рівне, Звягель та Славутич. 

В громадах з'являться Громадські асамблеї за прикладом європейських міст, - Кличко
Підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо впровадження Громадської ас
Фото: kyivcity.gov.ua

В українських містах буде створено Громадські асамблеї для кращої взаємодії місцевої влади з громадою. Першими цей європейський досвід запровадять Київ, Львів, Рівне, Звягель та Славутич. Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко

«У Страсбурзі підписали Меморандум про взаєморозуміння з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи щодо впровадження Громадської асамблеї. Київ, а також Львів, Рівне, Звягель, Славутич, що входять в Асоціацію міст України, першими в Україні впроваджують Громадські асамблеї. Це – ефективний досвід європейських партнерів для взаємодії місцевої влади з громадою у вирішенні різних питань життя громади», - повідомив Віталій Кличко у Telegram

Мер Києва уточнив, що в українських містах Громадські асамблеї займатимуться в тому числі питаннями підтримки ветеранів та їх сімей, адаптації ветеранів до мирного життя, відновлення громад тощо.

Також Віталій Кличко зустрівся у Страсбурзі з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Обговорювали в тому числі відновлення місцевого самоврядування в Україні.

«Асоціація міст України системно співпрацює з Радою Європи, Конгресом місцевих та регіональних влад для захисту місцевого самоврядування та демократії в Україні. Зокрема, спільно напрацювали Концепцію відновлення місцевого самоврядування України. І сьогодні нам, як ніколи, потрібна підтримка Ради Європи. Оскільки тиск на органи місцевого самоврядування посилюється. І це — загрозлива ситуація. Особливо, в умовах війни. Ми не повинні втратити демократичних здобутків Україн! І партнери готові нам допомагати», - наголосив Кличко.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies