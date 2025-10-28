У Києві презентували тіньовий звіт про виконання критеріїв ЄС

У Києві оприлюднили ще один незалежний, або так званий тіньовий, звіт про виконання Україною окремих критеріїв Євросоюзу у межах глав 23 та 24 вступних переговорів — «Правосуддя і фундаментальні права» та «Свобода, безпека і правосуддя», пише «Європейська правда».

Документ підготувала коаліція громадських організацій на чолі з фундацією DEJURE.

Автори звіту дійшли висновку, що темпи реформ у 2024–2025 роках помітно сповільнилися, а в окремих сферах з’явилася реальна загроза відкату до старих практик.

«Попри певний поступ у сферах правосуддя, верховенства права та прав людини, з січня 2025 року ми бачимо систематичні спроби нівелювати досягнення реформ», – йдеться у звіті.

Виконавчий директор DEJURE Михайло Жернаков наголосив, що ситуація у сфері судової реформи залишається критичною.

«На жаль, небагато у нас прогресу у судовій реформі. Багато де зупинка, а багато де намітився і відкат, причому серйозний. Ми успішно перезавантажили ВККС та ВРП у 2022 році, але першу у березні атакувало ДБР, а щодо другої маємо законопроєкт, який підриває механізм дисциплінарних процедур», - сказав Жернаков.

Інші учасники коаліції також зазначили, що у порівнянні з попереднім тіньовим звітом важко знайти прогрес, а уповільнення темпів реформ є очевидним.

Водночас автори визнають, що деякі інституції, створені в межах євроінтеграційного процесу, почали демонструвати реальні результати: дисциплінарні органи змогли звільнити низку одіозних суддів, а окремі реформи дали відчутний ефект.