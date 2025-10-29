Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ЦВК визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом України

Слинько став нардепом замість Анни Колісник.

ЦВК визнала Дмитра Слинька обраним та зареєструвала народним депутатом України
Фото: cvk.gov.ua

ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

“До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2025 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Анни Колісник, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень”, - повідомили в ЦВК.

Також до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Дмитра Слинька як наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку цієї партії щодо реєстрації його народним депутатом України.

Таким чином ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька від партії “Слуга народу”. Дмитро Слинько був включений до виборчого списку цієї партії під № 151.
