Безугла розблокувала роботу Верховної Ради, але пообіцяла відновити в разі недотримання обіцянок

Вона повідомила, що учора було спілкування президента з керівництвом фракції, а та зі свого боку спілкувалася з нардепами. Є домовленості про перезапуск низки питань.

Нардепка Мар’яна Безугла на початку засідання Верховної Ради 17 грудня оголосила про завершення розпочатого нею вчора страйку. Вона сказала, що оголошений нею протест із закликом відправити у відставку головкома не мав на меті повністю заблокувати всю діяльність Ради.

Безугла вважає, що вчора продемонструвала, що “один у полі воїн”. Про це стало відомо з трансляції засідання парламентським каналом у YouTube.

“І далі, як ви бачите, в другій половині дня вчора ми голосували, і я голосувала, тому що ми маємо важливі проєкти, які мають бути пропущені в залі”, – сказала вона.

Безугла додала, що вчора було спілкування з керівництвом фракції, а в керівництва – з президентом. Там обговорили перезапуск питання військової юстиції, реформи СБУ, статутів і міжфракційної групи стосовно фінансового забезпечення військовослужбовців.

Сьогодні мають проголосувати за звіт ТСК з питань оборони, додала депутатка. Вона сподівається, що відновиться спілкування президента з парламентом.

“Якщо не буде дотримано цих домовленостей – я відновлю повний формат цього протесту”, – анонсувала Мар'яна Безугла.