ГоловнаПолітика

Безугла розблокувала роботу Верховної Ради, але пообіцяла відновити в разі недотримання обіцянок

Вона повідомила, що учора було спілкування президента з керівництвом фракції, а та зі свого боку спілкувалася з нардепами. Є домовленості про перезапуск низки питань. 

Безугла розблокувала роботу Верховної Ради, але пообіцяла відновити в разі недотримання обіцянок
Мар'яна Безугла
Фото: Facebook

Нардепка Мар’яна Безугла на початку засідання Верховної Ради 17 грудня оголосила про завершення розпочатого нею вчора страйку. Вона сказала, що оголошений нею протест із закликом відправити у відставку головкома не мав на меті повністю заблокувати всю діяльність Ради.

Безугла вважає, що вчора продемонструвала, що “один у полі воїн”. Про це стало відомо з трансляції засідання парламентським каналом у YouTube. 

“І далі, як ви бачите, в другій половині дня вчора ми голосували, і я голосувала, тому що ми маємо важливі проєкти, які мають бути пропущені в залі”, – сказала вона.

Безугла додала, що вчора було спілкування з керівництвом фракції, а в керівництва – з президентом. Там обговорили перезапуск питання військової юстиції, реформи СБУ, статутів і міжфракційної групи стосовно фінансового забезпечення військовослужбовців.

Сьогодні мають проголосувати за звіт ТСК з питань оборони, додала депутатка. Вона сподівається, що відновиться спілкування президента з парламентом.

“Якщо не буде дотримано цих домовленостей – я відновлю повний формат цього протесту”, – анонсувала Мар'яна Безугла.

  • Учора позафракційна депутатка Мар'яна Безугла на початку засідання ВР оголосила про блокування роботи, допоки не звільнять головкома. Спікер ВР Руслан Стефанчук закликав Безуглу припинити блокувати трибуну. Після чого декілька нардепів, зокрема Сергій Тарута, зірвали плакати, що розвісила у президії Безугла. Також між Тарутою та Безуглою сталася бійка прямо за трибуною. Депутатам на час блокування трибуни довелося виступати з місць. 
