У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров'ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський": Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
ВР підтримала законодавче встановлення хвилини мовчання о 9:00

Документ усуває технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання щоденно о 9-й ранку. 

ВР підтримала законодавче встановлення хвилини мовчання о 9:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання у Чернівцях
Фото: promin.cv.ua

Верховна Рада України прийняла за основу проєкт Закону, що дозволяє використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання о 09:00 щодня. 

Як зазначили у пресслужбі Верховної Ради, йдеться про документ №14144.

Законопроєктом вносить зміни до Закону України "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" та Кодексу цивільного захисту України, якими, зокрема, передбачає, що:

  • загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, проводиться щоденно о 9:00;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління;
  • оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання здійснюється через медіа (засоби масової інформації) незалежно від форми власності, системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

У пресслужбі наголошують, що прийняття законопроєкту дозволить на загальнонаціональному рівні забезпечити належне вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та цивільних осіб; сприяти формуванню культури пам’яті, вихованню поваги до героїв і відповідальності живих перед загиблими.

Також закон покликаний посилити єдність суспільства через щоденний спільний ритуал, зрозумілий для всіх громадян незалежно від політичних, релігійних чи соціальних поглядів, він дозволить забезпечити додатковий комунікаційний інструмент для поширення інформації про російсько-українську війну та її жертви; позитивно вплинути на соціальну згуртованість, стійкість громад та корпоративну соціальну відповідальність бізнесу.
