До Верховної Ради подали законопроєкт про законодавче встановлення хвилини мовчання о 9:00

Документ пропонує органам державної влади і місцевого самоврядування інформувати про її початок на підприємствах, в установах і організаціях. 

До Верховної Ради подали законопроєкт про законодавче встановлення хвилини мовчання о 9:00
Хвилина мовчання у Вінниці на Площі Перемоги, 1 вересня 2023 року.
Фото: i-vin.info

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про вшанування хвилиною мовчання пам'яті полеглих на війні Росії проти України. Його подала віцеспікерка Олена Кондратюк разом зі співавторами.

Як розповіла Кондратюк, його ціль – закріплення загальнонаціональної хвилини мовчання у якості щоденного комеморативного заходу у сфері національної пам’яті. Законопроєкт встановлює:

  • Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин. 
  • Органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління.
  • Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на території, в межах якої вони здійснюють свої повноваження.

"Для оголошення загальнонаціональної хвилини пам'яті передбачається можливість використання систем оповіщення та інформування. Так як це відбувається щоранку у Львові чи Вінниці – з власної ініціативи громад. Мова йде не про примус, а про можливість, яка буде гарантована законом", – пояснила Кондратюк. 

Хвилини мовчання уже дотримуються в різних регіонах України. В деяких – зупиняють транспортний і пішохідний рух. Хвилиною мовчання українці вшановують пам'ять тих, хто став на їх захист і загинув. 
