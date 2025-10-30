Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Російські удари пошкодили у Херсоні житлові будинки та заклади освіти

Окупанти вдарили по центру міста з артилерії.

Учора ввечері ворожі війська вчергове вдарили з артилерії по центральній частині Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, заклад освіти і офісні приміщення.

  • Учора вдень російські окупанти вдарили по Центральному районі Херсона, унаслідок обстрілу постраждав 36-річний чоловік.
  • Також вчора зранку РФ поцілила по дитячій лікарні, мінно-вибухові травми та контузії дістали 36-річна жінка та 15-річний підліток.
