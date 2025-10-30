Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Учора ввечері ворожі війська вчергове вдарили з артилерії по центральній частині Херсона.

Окупанти вдарили по центру міста з артилерії.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies