Учора ввечері ворожі війська вчергове вдарили з артилерії по центральній частині Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, заклад освіти і офісні приміщення.
- Учора вдень російські окупанти вдарили по Центральному районі Херсона, унаслідок обстрілу постраждав 36-річний чоловік.
- Також вчора зранку РФ поцілила по дитячій лікарні, мінно-вибухові травми та контузії дістали 36-річна жінка та 15-річний підліток.