​Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби

Вчора армія РФ втратила 970 солдатів, по 5 танків та бойових бронтованих машин, 39 артилерійських систем, 2 РСЗВ, ППО, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб
- танків – 11 310 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од.
- артилерійських систем – 34 128 (+39) од.
- РСЗВ – 1 533 (+2) од.
- засоби ППО – 1 233 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648) од.
- крилаті ракети – 3 917 (+37) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 111 (+118) од.
- спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.