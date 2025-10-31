​Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Вчора армія РФ втратила 970 солдатів, по 5 танків та бойових бронтованих машин, 39 артилерійських систем, 2 РСЗВ, ППО, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення армія второга втратила близько 1141 830 солдатів.

