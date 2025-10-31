В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

​Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби

Від початку повномасштабного вторгнення армія второга втратила близько 1141 830 солдатів. 

​Оборонці знищили майже 1000 окупантів упродовж доби
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Вчора армія РФ втратила 970 солдатів, по 5 танків та бойових бронтованих машин, 39 артилерійських систем, 2 РСЗВ,  ППО, 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб 
  • танків – 11 310 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 519 (+5) од.
  • артилерійських систем – 34 128 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 533 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 233 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648) од.
  • крилаті ракети – 3 917 (+37) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 66 111 (+118) од.
  • спеціальна техніка – 3 986 (+0) од.

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies