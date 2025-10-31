Відвідування лісових масивів у прикордонній зоні, зокрема на відстані до 30 км від кордону, заборонено.

Сьогодні в лісових масивах на півночі Житомирської області два автомобілі підірвалися на мінах. В результаті загинули пʼятеро людей, ще троє – зазнали травм.

Про це повідомила Нацполіція.

"Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути", - йдеться в повідомленні.

У першому випадку місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій.

У результаті загинули п’ятеро чоловіків - жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Фото: Нацполіція

Цього ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві. За попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення деревини на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини подій.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки "Стоп! Міни!".

Поліцейські також наголосили, що відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що за даними ДСНС, 137 тисяч кв. м території України залишаються забрудненими від вибухонебезпечних предметів.