Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Житомирщині на мінах підірвалися два авто: загинуло 5 людей, троє поранені

Відвідування лісових масивів у прикордонній зоні, зокрема на відстані до 30 км від кордону, заборонено.

На Житомирщині на мінах підірвалися два авто: загинуло 5 людей, троє поранені
Фото: Нацполіція

Сьогодні в лісових масивах на півночі Житомирської області два автомобілі підірвалися на мінах. В результаті загинули пʼятеро людей, ще троє – зазнали травм. 

Про це повідомила Нацполіція. 

"Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути", - йдеться в повідомленні. 

У першому випадку місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу. Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій. 

У результаті загинули п’ятеро чоловіків - жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Фото: Нацполіція

Цього ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві. За попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення деревини на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини подій.

Правоохоронці закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки та не наближатися до прикордонних територій, де встановлені попереджувальні знаки "Стоп! Міни!". 

Поліцейські також наголосили, що відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що за даними ДСНС, 137 тисяч кв. м території України залишаються забрудненими від вибухонебезпечних предметів.
