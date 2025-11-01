Сирський: Триває комплексна операція з витіснення ворога із Покровська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Сирський розповів, що відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб.

Головком зазначив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. При цьому він наголосив, що оточення чи блокування міст немає.

"Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар - на плечах підрозділів ЗСУ, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за моїм розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони, в тому числі Головного управління розвідки МО України. Ворог у Покровську платить найдорожчу ціну за намагання виконати завдання кремлівського диктатора щодо окупації українського Донбасу", - розповів Сирський.

"Продовжуємо звільнення та зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо. Ще раз наголошую, що в нинішніх складних умовах вкрай важливою є ефективна взаємодія між підрозділами та скоординоване виконання поставлених завдань", - додав він.

Гловком зазначив, що оборона агломерації буде підтримана додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами та засобами БпЛА.

Сирський подякував військовим, які нищать ворога та тримають стрій.

Боротьба за Покровськ

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський повідомив, що після провалу Харківської операції головною ціллю росіян став Покровськ – місто Донецької області, в якому до війни мешкали десятки тисяч українців. Уже тоді, станом на початок серпня, ворог сконцентрував для наступу на Покровськ найбільшу кількість сил і засобів.

Відтоді, понад рік, армія Росії намагалася наблизитися до міста. У червні президент казав, що Покровськ для окупантів залишається стратегічною ціллю. Не маючи змоги зайти в населений пункт, Росія застосовувала звичну тактику: нищила місто повітряними засобами ураження. Станом на листопад 2024-го близько 40 % міста вже були знеструмлені у зв'язку з постійними ударами. І вже тоді там були зруйновані близько 70 % житлових будинків.

У серпні 2025-го Зеленський повідомив, що на Покровському напрямку Росія накопичила найбільше своє угруповання – близько 100 000 росіян. Україні було відомо, що ворог готує наступ.

У жовтня він заявив, що ворог отримав завдання штурмувати покровські позиції "за будь-яку ціну". 16 жовтня в Генштабі заявили, що "стабілізаційні заходи" тривають в самому Покровську.Фактично це означало, що ворог проникнув до міста.

17 жовтня про ситуацію в місті розповіли Десантно-штурмові війська. Захисники сказали, що ворог розстрілює в Покровську цивільних.

27 жовтня ДШВ сказали, що в Покровську тривають міські бої. Ворог розосередився по різних частинах міста, його намагаються знайти і знищити. При цьому Росія тримає під вогневим контролем логістичні шляхи, тож і доставка продуктів і боєприпасів, і поповнення особового складу є дуже складними.

Про надзвичайно важку ситуацію в Покровську послідовно повідомляють військові і волонтери.