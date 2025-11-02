В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Спецпризначенці СБУ спалили російські склади та бази на ТОТ

Спецпризначенці застосували БпЛА "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг.

Спецпризначенці СБУ спалили російські склади та бази на ТОТ
Фото: скріншот

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. 

Про це інформує СБУ.

Завдяки застосуванню безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.  

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!" — ідеться у повідомленні.
﻿
