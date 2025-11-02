Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це інформує СБУ.

Завдяки застосуванню безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!" — ідеться у повідомленні.