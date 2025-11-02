Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях.
Про це інформує СБУ.
Завдяки застосуванню безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.
"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!" — ідеться у повідомленні.
- У ніч на 2 листопада українські безпілотники здійснили масштабну атаку на енергетичні об’єкти Росії. Під ударами опинилися Курська, Липецька, Краснодарська області та місто Орел. Також у Туапсе виникли пожежі, пошкоджений танкер.