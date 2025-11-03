П'ятеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок атак ворога (доповнено)

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Підлиман Борівської громади постраждали 66-річна жінка і чоловіки 70, 51 та 45 років; у с. Циркуни постраждала 66-річна жінка.

Доповнення. За даними поліції області, унаслідок влучання у Харкові пошкоджено дах будівлі у Київському районі. Також зафіксоване влучання керованої авіаційної бомби у дорожнє покриття в Індустріальному районі. Обійшлося без постраждалих.

В селі Підлиман Борівської громади сталося влучання FPV-дрона в автомобіль "ВАЗ 21099".

Росіяни застосували по області:

10 КАБ;

11 БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено дорожнє покриття, вуличні електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка), приватний будинок (с. Скосогорівка);

у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Приколотне);

в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Підлиман), спортивний заклад (сел. Борова), багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Гаврилівка);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова).

Фото: Поліція Харківщини Наслідки російського обстрілу

Тимчасово без електропостачання перебувають близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі абонентів у Лозівській громаді. Відновлювальні роботи тривають.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 152 людини. Залишилися 54 людини. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 10516 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.