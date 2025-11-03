Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

П'ятеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок атак ворога (доповнено)

Росіяни атакували 13 населених пунктів області.

П'ятеро мешканців Харківщини постраждали унаслідок атак ворога (доповнено)
Наслідки атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Підлиман Борівської громади постраждали 66-річна жінка і чоловіки 70, 51 та 45 років; у с. Циркуни постраждала 66-річна жінка. 

Доповнення. За даними поліції області, унаслідок влучання у Харкові пошкоджено дах будівлі у Київському районі. Також зафіксоване влучання керованої авіаційної бомби у дорожнє покриття в Індустріальному районі. Обійшлося без постраждалих. 

В селі Підлиман Борівської громади сталося влучання FPV-дрона в автомобіль "ВАЗ 21099". 

Росіяни застосували по області: 

  • 10 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено дорожнє покриття, вуличні електромережі; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка), приватний будинок (с. Скосогорівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Приколотне); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Підлиман), спортивний заклад (сел. Борова), багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Гаврилівка);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни); 
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова).

Наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Харківщини
Наслідки російського обстрілу

Тимчасово без електропостачання перебувають близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі абонентів у Лозівській громаді. Відновлювальні роботи тривають.  

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 152 людини. Залишилися 54 людини. Від початку роботи в Пункті зареєстровано 10516 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies