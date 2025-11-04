США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

​ГУР: операція у важливому районі Покровська продовжується, ідуть бої

Після успішної десантної операції до спецпризначенців пробилися інші спецпідрозділи.

​ГУР: операція у важливому районі Покровська продовжується, ідуть бої
Покровськ
Фото: скріншот

Головне управління розвідки МО України прозвітувало про ситуацію у Покровську Донецької області, де точаться важкі бої.

"Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики  районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", – розповіли у розвідці. 

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу. 

Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. 

Також у цьому секторі виконують бойові завдання і інші спецпідрозділи ГУР МО України, але з метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються. 

"Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – додали у ГУР. 

Спецоперації у Покровську продовжуються
Фото: ГУР
Спецоперації у Покровську продовжуються

  • Нещодавно у ГУР спростували заяву російського військового керівництва про нібито знищення українського десанту в районі Покровська.
  • Вчора Зеленський розповів, що у Покровську наразі від 260 до 300 російських військових, зокрема 425-й окремий штурмовий полк. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies