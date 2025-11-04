​ГУР: операція у важливому районі Покровська продовжується, ідуть бої

Після успішної десантної операції до спецпризначенців пробилися інші спецпідрозділи.

Головне управління розвідки МО України прозвітувало про ситуацію у Покровську Донецької області, де точаться важкі бої.

"Силами “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", – розповіли у розвідці.

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

Також у цьому секторі виконують бойові завдання і інші спецпідрозділи ГУР МО України, але з метою безпеки особового складу деталі операцій наразі не розкриваються.

"Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – додали у ГУР.

Фото: ГУР Спецоперації у Покровську продовжуються