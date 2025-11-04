​Генштаб підтвердив ураження нафтохімічного заводу у Башкорстані в РФ

Україна уразила Стерлітамакський нафтохімічний завод, який розташований у Башкорстані в РФ.
Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
«Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод» входить до російського холдингу «Росхім». Результати ураження уточнюються», - повідомив Генштаб.
Крім того, командування підтвердило результати влучань у попередні дні.
Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та дві насосні станції.
- У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.
- Також українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних сил та Сил спецоперацій здійснили наліт на НПЗ «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» в м. Кстово Нижньогородської області РФ.