​Генштаб підтвердив ураження нафтохімічного заводу у Башкорстані в РФ

Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу.

Україна уразила Стерлітамакський нафтохімічний завод, який розташований у Башкорстані в РФ.

Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

«Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод» входить до російського холдингу «Росхім». Результати ураження уточнюються», - повідомив Генштаб.

Крім того, командування підтвердило результати влучань у попередні дні.

Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та дві насосні станції.