ГоловнаСуспільствоВійна

​Генштаб підтвердив ураження нафтохімічного заводу у Башкорстані в РФ

Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу.

​Генштаб підтвердив ураження нафтохімічного заводу у Башкорстані в РФ
вибух, фото ілюстративне
Фото: Оперативний ЗСУ

Україна уразила Стерлітамакський нафтохімічний завод, який розташований у Башкорстані в РФ.

Інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

«Підприємство є основним виробником компонентів для авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. За попередньою інформацією значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства. Цей нафтохімічний завод» входить до російського холдингу «Росхім». Результати ураження уточнюються», - повідомив Генштаб.

Крім того, командування підтвердило результати влучань у попередні дні. 

Так, зокрема, на тимчасово окупованій території Херсонської області є влучання по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників. Втрати противника склали майже двадцять еластичних резервуарів (близько 900 м3 ПММ) та дві насосні станції.

  • У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Російської Федерації та об'єкти логістки армії РФ на ТОТ.
  • Також українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних сил та Сил спецоперацій здійснили наліт на НПЗ «Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез» в м. Кстово Нижньогородської області РФ.
