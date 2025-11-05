Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок атаки ворожого дрона загинув водій, поранено чотирьох цивільних

Також окупанти вдарили FPV-дроном по трактору під час сільськогосподарських робіт.

Фото: unn.ua

Унаслідок атаки російських дронів на Сумщині загинув один цивільний, ще четверо поранені. Також ворожий дрон атакував трактор у полі. 

Про це інформує прокуратура Сумщини. 

"За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, 5 листопада близько 15:30 у Середино-Будській громаді Шосткинського району ворог атакував цивільний автомобіль, який розвозив хліб місцевим мешканцям. Внаслідок удару загинув 34-річний водій, ще троє цивільних зазнали поранень.

Крім того, о 15:40 окупанти вдарили FPV-дроном по трактору в Зноб-Новгородській громаді, який виконував сільськогосподарські роботи. У результаті атаки поранено 26-річного тракториста.

За інформацією прокуратури Сумщини, усі обставини подій встановлюються, тривають необхідні слідчі дії.

  • У жовтні російські війська збільшили кількість ракетних атак на 15% та активізували використання FPV-дронів і авіаційних бомб на південному напрямку. Найбільше постраждали Одеська, Запорізька та Дніпропетровська області. 
