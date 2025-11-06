Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Унаслідок атаки на Кам'янське загинула людина, поранені 8 (оновлено)

Ворог пошкодив багатоповерхівку, авто, інфраструктуру.

Унаслідок атаки на Кам'янське загинула людина, поранені 8 (оновлено)
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 6 листопада російські війська масовано атакували дронами місто Кам'янське на Дніпропетровщині. За оновленими даними, під завалами знайшли тіло чоловіка. 

Поранені ще 8 людей. Про це повідомив в.о. начальника ОВА Власдилав Гайваненко. 

У місті виникли кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
БпЛА агресор вдарив також по Петропавлівській громаді Синельниківського району. Зайнялася будівля комунального підприємства.

По Нікопольщині російська армія продовжувала цілити FPV-дронами та артилерією. Била по самому Нікополю і Покровській громаді. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок, лінія електропередач.

Над областю сили ППО знищили 13 безпілотників.

  • Раніше окупанти поранили у області двох дітей. 
