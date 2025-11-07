Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Ворог за добу поранив трьох жителів Донеччини

Люди постраждали у населених пунктах Малотаранівка та Костянтинівка.

Ворог за добу поранив трьох жителів Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за минулу добу поранив трьох жителів Донеччини. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 6 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з наведеними даними, люди постраждали у населених пунктах Малотаранівка та Костянтинівка.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 листопада.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, у Лозовому — 2 крамниці. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю і гараж. У Малотаранівці Краматорської громади поранено 2 людини. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 7 будинків.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 278 людей, у тому числі 26 дітей.
