Війна

РФ атакувала промислову інфраструктуру Миколаєва, — ОВА

Під обстрілами опинилися Миколаїв та Очаківська громада.

РФ атакувала промислову інфраструктуру Миколаєва, — ОВА
Фото: Анна Стешенко

Уночі 8 листопада російські окупанти атакували Миколаїв ударними безпілотниками.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed". Під атакою була промислова інфраструктура", — ідеться у повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Сили ППО збили та подавили три БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів над Миколаївщиною.

"Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також ворог завдав два артилерійські удари по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", — додає Віталій Кім.
﻿
