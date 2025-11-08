РФ атакувала промислову інфраструктуру Миколаєва, — ОВА

Уночі 8 листопада російські окупанти атакували Миколаїв ударними безпілотниками.
Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed". Під атакою була промислова інфраструктура", — ідеться у повідомленні.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Сили ППО збили та подавили три БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів над Миколаївщиною.
"Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також ворог завдав два артилерійські удари по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", — додає Віталій Кім.
- Уночі 8 листопада росіяни завдали масованої комбінованої атаки по Україні. Під обстрілами опинилися Київ, Київська область, Дніпро, Кіровоградщина та Полтавщина. У низці міст застосовані аварійні відключення електроенергії.