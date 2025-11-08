У суботу, 8 листопада, на Алеї захисників України в Києві, біля Арки Свободи українського народу, відкрили пам'ятний знак, присвячений Десантно-штурмовим військам ЗС України.

В урочистому заході взяли участь начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов та командувач Десантно-штурмових військ ЗС України, бригадний генерал Олег Апостол.

«В операції будь-якої складності, перед будь-яким противником, десантники завжди перші. На тих ділянках фронту, в обороні чи наступі – де виконували бойові завдання десантно-штурмові війська, я завжди був впевнений, що задачі будуть виконані не дивлячись на ризики та складність. ДШВ – це воїни з надзвичайними якостями. Мужні, відважні, принципові, безстрашні, перед якими біжить і завжди буде бігти будь-який противник. Дякую кожному і кожній», – сказав в урочистому слові Андрій Гнатов.

Пам’ятний знак вшановує підрозділи Десантно-штурмових військ, символізуючи вдячність суспільства воїнам-десантникам за їхню мужність та незламність.

«Шановні офіцери, сержанти, солдати. Сьогодні наше свято і я дякую вам, що ви у строю. Дякую кожному командиру та кожному солдату, на плечах якого все тримається. Дякую всім військовослужбовцям, які йдуть в бій та знищують ворога. Тепер можу сказати з упевненістю, що українські десантники найкращі в ближньому бою з будь-яким противником. Дякую вам і вашим рідним. Слава ДШВ! Слава Україні!» – зазначив Олег Апостол.

Новий знак був освячений лейтенантом капеланської служби Павлом Кобзарем. Хвилиною мовчання учасники дійства вшанували всіх загиблих у війні. На завершення, співак та учасник платформи Культурні Сили Олександр Чемеров виконав пісню «ДШВ», спільно з Ансамблем солістів Культурні сили.