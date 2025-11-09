Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
​Укрзалізниця продовжує забезпечувати сполучення із Полтавщиною та Харківщиною, - голова УЗ

Усі поїзди цього напрямку продовжують рух. 

Фото: Укрзалізниця

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського наголосив, що залізничне сполучення із Полтавщиною та Харківщиною забезпечується. 

Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє пресслужба УЗ.

"Попри вчорашні залякування українців із так званих «джерел», Укрзалізниця продовжує чітко забезпечувати залізничне сполучення із Полтавщиною та Харківщиною, незважаючи на часткові зовнішні знеструмлення та зниження напруги в мережі", - сказав Перцовський. 

Він наголосив, що всі поїзди цього напрямку продовжують рух. Зокрема, Інтерсіті+ Київ — Харків та Харків — Київ прибули за розкладом.

"Крім того, пасажирів доправляємо і до Донеччини. Тут використовується комбінована логістика: поїзд довозить пасажирів до наближених станцій, далі їх підвозять автобусами. Затримки таких поїздів можливі в межах однієї години — вони очікують на пасажирів", - додав Перцовський. 
﻿
