Зеленський: Україна готує нові угоди з європейськими країнами для посилення захисту неба та енергетики

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Україна працює над укладенням нових угод із кількома європейськими країнами, зокрема щодо посилення системи захисту неба та підтримки енергетичного сектору.

"Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей із країнами Європи, які дозволяють крок за кроком відновлюватися після російських ударів", — зазначив глава держави.

Зеленський також повідомив, що провів нараду з урядом та командою Офісу щодо ситуації у прифронтових і прикордонних громадах — зокрема в Нікополі, на Харківщині, Сумщині та Півдні України. Готуються нові заходи підтримки для жителів цих регіонів.

Окремо Президент поінформував про ситуацію на фронті: за його словами, окупанти не мають жодних значних успіхів, а українські сили надійно утримують позиції.

"Були доповіді щодо фронту. Надзвичайно важливо, що жодного значного результату в окупанта немає. Покровський напрямок, райони Добропілля, Донеччина загалом – ми захищаємо наші позиції. Захищаємо позиції і на всіх інших напрямках фронту, і це найбільш вагомий результат для нашої держави", – наголошує Президент.

Він подякував підрозділам безпілотних систем, артилеристам, штурмовим бригадам і воїнам-ракетникам за ефективну роботу.

Також Зеленський підписав указ про нагородження 304 військовослужбовців Збройних сил України, з них 135 — посмертно.

Також Президент прокоментував операцію НАБУ та САП "Мідас", яка стосується масштабної корупції в українській енергетиці: "Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом із НАБУ, разом із правоохоронними органами, і так працювати, як це потрібно для результату".