​Радник міністра соцполітики отримав підозру в розтраті 23 млн грн під час запуску програми "E-Social"

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, який зараз є чинним радником діючого міністра.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social".
Перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Утім, як встановило розслідування, посадовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі в тендері.
У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом. Судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок незаконних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків.
На підставі зібраних доказів ексзаступнику міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.
- E-Social (Єдина інформаційна система соціальної сфери) - це державна інформаційно-аналітична система, створена для управління соціальною підтримкою населення України. Уряд ухвалив рішення про створення E-Social у липні 2019 року. Розробку платформи замовили консорціуму з чотирьох компаній, вартість контракту - понад 3,3 млн доларів США.
- Система мала бути запущена до жовтня 2020 року, після наповнення її даними з інших інформаційних систем.
- Станом на 2025 рік система так і не запрацювала належним чином.