​Радник міністра соцполітики отримав підозру в розтраті 23 млн грн під час запуску програми "E-Social"

Раніше він був заступником міністра.

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, який зараз є чинним радником діючого міністра.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social".

Перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Утім, як встановило розслідування, посадовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі в тендері.

У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом. Судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок незаконних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.