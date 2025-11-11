Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Радник міністра соцполітики отримав підозру в розтраті 23 млн грн під час запуску програми "E-Social"

Раніше він був заступником міністра.

​Радник міністра соцполітики отримав підозру в розтраті 23 млн грн під час запуску програми "E-Social"
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, який зараз є чинним радником діючого міністра.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social".

Перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Утім, як встановило розслідування, посадовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі в тендері.

У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом. Судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок незаконних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб. 

  • E-Social (Єдина інформаційна система соціальної сфери) - це державна інформаційно-аналітична система, створена для управління соціальною підтримкою населення України. Уряд ухвалив рішення про створення E-Social у липні 2019 року. Розробку платформи замовили консорціуму з чотирьох компаній, вартість контракту - понад 3,3 млн доларів США.
  • Система мала бути запущена до жовтня 2020 року, після наповнення її даними з інших інформаційних систем.
  • Станом на 2025 рік система так і не запрацювала належним чином.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies