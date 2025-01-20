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Ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова підозрюють у розтраті 24 млн гривень

Йдеться про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату міністерства без обґрунтувань, погоджень та всупереч законодавству. 

Ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова підозрюють у розтраті 24 млн гривень
Повідомили про підозру ексзаступнику міністра соцполітики
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики, через якого державний бюджет України зазнав збитків на понад 24 млн грн.

Про це повідомили у СБУ, Офісі генпрокурора та джерела LB.ua.

За інформацією джерел LB.ua, йдеться про Бориса Лебедцова. Зазначається, що через його схеми держбюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн. Посадовець уклав із комерційним підприємством додаткову угоду про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату міністерства без обґрунтувань, погоджень та всупереч законодавству. 

Ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова підозрюють у розтраті 24 млн гривень
Фото: Джерела LB.ua
Ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова підозрюють у розтраті 24 млн гривень

Угода не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри.

"За даними слідства, протягом лютого-травня 2022 року в ході реалізації Проєкту «Модернізація систем соціальної підтримки населення України» підозрюваний вчинив службову недбалість", – уточнили у генпрокуратурі. 

Комп'ютерна техніка
Фото: Офіс генпрокурора
Комп'ютерна техніка

Висновки судово-економічної експертизи, проведеної у межах слідчих дій, підтвердили завдання збитків держбюджету України на понад 24 млн грн.

На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили ексзаступнику Міністра про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Санкція статті передбачає покарання від двох до пʼяти років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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