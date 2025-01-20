Виїзд з України за іноземним паспортом: правоохоронці викрили чергову схему

Правоохоронці викрили чергову схему нелегального виїзду за кордон із України за допомогою іноземних паспортів.

Як повідомили у Нацполції, ділки пропонували військовозобовʼязаним придбати підроблений паспорт іноземної держави і з його допомогою виїхати за межі країни.

"Поліцейські Одещини за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури міста Одеси припинили протиправну діяльність осіб, які організували схему незаконному перетину державного кордону України чоловіками призовного віку за підробленими паспортами громадян інших держав", – йдеться у повідомленні.

"Клієнтів" серед військовозобовʼязаних зловмисники підшукували у телеграмі та закритих онлайн-спільнотах. Вартість своїх послуг фігуранти оцінювали в понад 10 тисяч доларів США.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучили майже 10 тис. доларів, мікроавтобус, мобільний телефон та документи.

За результатами одного з фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України і повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального Кодексу України.

Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі розглядається питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.