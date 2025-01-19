На Одещині викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон

Один з учасників схеми перебуває в СІЗО за аналогічний злочин.

В Одеській області викрили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Один з ймовірних учасників схеми перебуває в Одеському СІЗО за аналогічні злочини.

Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області.

За даними слідства, зловмисники шукали клієнтів через Telegram-канал, де пропонували послуги з незаконного перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску.

"Правоохоронці провели обшук у пенітенціарній установі, де утримується один із підозрюваних. Наразі правоохоронці встановлюють особи інших учасників злочинної групи", — ідеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Підозрюваним загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.