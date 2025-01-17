На Одещині групу осіб підозрюють у незаконному видобутку вапняку під виглядом геологічних досліджень

На Одещині злочинна група незаконно видобувала вапняк під виглядом геологічних досліджень, повідомляє Офіс Генпрокуратура.
За даними слідства, директор гірничодобувного підприємства, замість дозволеного геологічного вивчення надр, налагодив незаконний промисловий видобуток вапняку – черепашника. Роботи проводилися без необхідних дозвільних документів та з порушенням вимог законодавства. До оборудки він залучив інженера-технолога свого підприємства та двох шахтарів.
Добування копалини здійснювали за допомогою спецобладнання у мережі підземних лабіринтів, де знаходилися виробничі потужності.
Діяльність маскували офіційним дозволом на геологічне вивчення вапняку Тихівської ділянки, хоча реальні місця робіт значно відрізнялися від зазначених у документах координат. Отримане каміння використовували як будівельний матеріал і продавали замовникам.
Правоохоронці задокументували видобування та збут корисних копалин на майже 1,3 млн грн.
Ділків затримали під час продажу чергової партії виготовленої продукції.
Під час обшуків підпільних шахт, цехів і помешкань фігурантів вилучено спецтехнику, понад 8 тис одиниць продукції, товарно-транспортні накладні, чорнові записи та електронні носії з доказами злочинної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.